【韓網熱門】閔熙珍記者會後輿論大反轉

韓網友：「這個人的頭腦不夠進行瀆職。 道德層面無罪。 沒有法律她才能活得好。 」

「完全被說服... 剛才她問『我看起來像要篡奪經營權的人嗎？？』我心裡的答案是『NO』...」

「通過今天的記者會十分確定一件事：她沒有篡奪經營權。 以這個智能是想不到篡奪經營權的。 也就是朋友之間閒聊如果中樂透要做什麼的程度kk」



韓國網友評論：

1. 也許裝傻也是計畫的一部份

2. 這個人的職業就是搞概念啊

3. 我覺得她非常聰明，你猜律師為什麼讓她做兩小時脫口秀？

4. 她已經成功了

5. 把閔熙珍當傻瓜的人才是傻瓜kkk

6. 我看了直播，閔應該是真的沒有篡奪經營權，她看起來沒有那些專業領域的才能

7. 才能全部點在藝術方面了

8. 她真心認為ADOR和NewJeans本來就是自己的，怎能算是瀆職呢？

9. 做了瀆職的事卻無法認知到這是瀆職kkk

10. 原本的想法：「閔熙珍怎麼回事...」看完直播後：「HYBE才是骯髒的傢伙」

11. 報導裡說的「篡奪經營權kkt對話」其實是職員們私下罵公司而已kkk

12. 感覺她是非常感性和即興的性格，就算有野心，也沒有陰險冷靜、暗中背叛的資質

13. 如果這是演戲，她值得一座奧斯卡小金人，宋康昊崔岷植都自愧不如

14. 不像是會動歪腦筋的人kkk

15. REAL HIPHOP閔熙珍

16. 她有一種「不能我一個人死，必須撕到底」的堅強意志kkk氣魄不是普通人kkk

17. 看完了記者會直播，真的就是非常坦率、勇往直前的人，不會對權利低頭、想說什麼必須說出來，對NewJeans無比真心

18. 閔熙珍超級直白，撕碎了記者會現場kkk

19. 不在乎社內政治、有話直說工薪族的結局XD被要求辭職而感到背叛，所以辭職之前大爆發... 把一直憋在心裡的話都講了出來，看起來很舒暢...

20. 閔熙珍落淚的瞬間全都是提到NewJeans，父母之心應該是真的

21. 記者會歷史的里程碑，以有趣來講是GOAT（Greatest Of All Time）

22. 不管怎樣，閔熙珍再開一場脫口秀吧，講話真的太有趣

出處：https：//theqoo.net/hot/3200723482，https：//www.youtube.com/watch？v=QXAqG1u5PUo&ab_channel=SBS%EB%89%B4%EC%8A%A4，HTTPs：//www.youtube.com/watch？ v=i-Tt7KEzDCE&ab_channel=SBS%EB%89%B4%EC%8A%A4，https://www.youtube.com/watch?v=5Guk8-74goo&ab_channel=SBS%EB%89%B4%EC%8A%A4，https://www.youtube.com/watch? v=Gx8emQg0JBY&ab_channel=%EC%B1%84%EB%84%90A%EB%89%B4%EC%8A%A4

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