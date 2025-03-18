金秀賢：韓流高片酬代表人物之一！曝《山寨人生》每集身價8億，2季大賺144億

金秀賢和已故金賽綸的戀情連日來登上熱搜，前者與遺屬的輿論攻防戰愈演愈烈。 與此同時金秀賢的新作、Disney+《山寨人生》也成為焦點話題，關於他片酬的舊聞再次掀起了熱議。

早在去年金秀賢和金智媛主演的《淚之女王》播出當時金秀賢的片酬就引爆關注，有媒體稱原本金秀賢的片酬為每集8億，但《淚之女王》他僅收取了50億，平均下來為每集3億，比前作《某一天》一集5億的身價低很多。



雖然片酬變低了，但《淚之女王》卻鞏固了金秀賢在韓流中的地位，他與編劇朴智恩合作的作品皆取得成功，展現了票房保證的威力，再加上原本演技就不差，吸引了更多的劇本和製作公司，Disney+的《山寨人生》就是之一。

業界人士透露《山寨人生》中金秀賢的片酬已達8億，該劇分1、2季播出，第一季有9集，第二季同樣為9集，也就是說光靠這一部劇金秀賢就有144億的片酬落入口袋。 自從2012年《來自星星的你》大火之後，金秀賢就一直是韓娛圈的頂流，廣告片酬在業界也是數一數二的，據說其廣告收益已突破500億。



得知金秀賢身價的網友們也大為震驚，紛紛表示：「聽說演員片酬變高也是因為他的原因」、「其實身價什麼的都是泡沫，慢慢在消退」、「韓流大不如以往，感覺要重新定身價了」、「7億對他來說也就是演一集電視劇而已」、「演員高片酬太不像話了，製作費一大半都是用來給他們，工作人員、 配角越來越少，電視劇圈也亂套了」、「每次有片酬爭議的時候，金秀賢肯定要被提到」、「高片酬典型代表-金秀賢」、「太瘋狂了」等。



此外，金秀賢和曹寶兒連袂主演的《山寨人生》以1997年IMF危機時期到2000年代初期為背景，講述發生在「山寨貨市場」裡的故事[7]，一個平凡的男人金成俊在20世紀末投身於山寨貨事業並成為21世紀的全球「山寨王」。本月12日時Disney+官方帳號中《山寨人生》的播出時間為未定，隨著「金秀賢事態」升級，有韓媒分析會無限期推遲公開。

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