「NewJeans之母」閔熙珍：防彈少年團也是抄襲團，是房時爀抄了我的點子！惹全韓網抨擊：太自大了

隨著HYBE突然對旗下廠牌ADOR實施審查，要求ADOR代表閔熙珍辭職事情的公開，內鬥被公之於眾。

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據悉，HYBE已掌握到ADOR高層A某利用職務之便，將HYBE的大量內部訊息資料洩露給了ADOR一事，A某曾是一名註冊會計師，曾在HYBE財務部份負責並開展HYBE的上市工作，但今年初突然跳槽到了ADOR。 於此同時，HYBE審查組也約談了相關人員，其中之一就是閔熙珍代表。

據韓媒爆料，閔熙珍在約談過程中提及「ILLIT抄襲了NewJeans，TWS也抄襲了NewJeans，還有RIIZE也抄了NewJeans」。 不僅如此，閔熙珍曾對外人透露過「房時爀議長也是抄襲了我的點子，打造出了防彈少年團」。 業界人士綜合了閔熙珍的話語，推測她與HYBE產生矛盾，是因為NewJeans大獲成功後未能得到相應的回報。



HYBE的前身是BIG HIT，旗下最最爭氣的男團當數BTS防彈少年團，房時爀開創了中小型經紀公司的神話，而近些年防彈少年團在國際歌壇的地位越來越高，受到了來自全球粉絲的喜愛，經常被讚是「宣傳韓國國威的存在」，閔熙珍的發言遭到了廣大網友和粉絲指責，不少人留言怒罵：「 妳這不是喜歡NewJeans，而是太過自大」、「怎麼沒有一本書叫《閔熙珍創世紀》呢」、「妳算什麼東西，敢動BTS」、「從妳說出BTS的一瞬間開始，妳就越界了」、「笑死人了，真當自己是造物主啊」、「妳完蛋了，碰了不該碰的人」、「太自大了，以為全世界都圍著妳轉啊」、「 我以為自己看錯了，還特意重新看了一邊，居然真的是在說BTS」、「抄襲NewJeans???」、「從SM開始就事業一帆風順，過於迷戀當初的輝煌了吧，K-POP市場又不是以您為中心，有病吧」等。

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