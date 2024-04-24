【韓網熱門】《背著善宰跑》19歲善宰vs34歲善宰！網友：背著邊佑錫跑

目前開播的韓劇中話題度穩居亞軍的《背著善宰跑》又一次通過絕妙ending讓觀眾們念念不忘。

最新一集預告中34歲的大明星柳善宰（邊佑錫 飾）即將再次登場，與34歲的任率（金惠奫 飾）重逢，他們將在2023年的時間線裡譜寫怎樣的故事，觀眾們對此充滿了好奇。Theqoo上有網友發起討論，19歲的善宰vs34歲的善宰，到底要怎麼選呢？

19歲高中生善宰



나 34살 류선재땜에 미치겠음 느낌 개좋아 pic.twitter.com/QCMhNPCSH8 — Forever (@was_is_will_) April 23, 2024

34歲頂流明星善宰



나 34살 류선재땜에 미치겠음 느낌 개좋아 pic.twitter.com/QCMhNPCSH8 — Forever (@was_is_will_) April 23, 2024

韓國網友評論：

1. 讓我怎麼選？我要瘋了，選不出來

2. 都是柳善宰啊，是他就行

3. 我愛第一集裡的柳善宰

4. 成人柳善宰！！！！

5. 我一直在等成人柳善宰登場啊

6. 他倆都有罪，我在心裡給他們判了無期徒刑

7. 我都買了，要多少錢？

8. 年齡不是問題，都是他就行

9. 19歲善宰，真的愛上了他

10. 19歲是初戀，34歲是我現任老公

11. 那我就背著邊佑錫跑

12. 我太愛學生時期的善宰了

13. 善宰呀（女主口吻）

14. 19歲，太純情了，忘不掉

15. 從19歲開始，談到34歲

16. 兩個我都喜歡，但是還沒做好送走19歲善宰的準備

17. 34歲太動人了，但是目前出現的幾乎都是19歲的他， 忘不了根本忘不了

18. 啊，我又一次為34歲的柳善宰而變成瘋子

19. 柳善宰的每一個瞬間我都愛

20. 只要是邊佑錫演的柳善宰我都愛

21. 19歲的善宰明亮又帥氣，只要看著小率就愛的不行，就如陽光一樣明媚

22. 19歲的善宰有多好看，我們都知道啊，還有34歲的善宰又是多麼帥氣啊，超級期待

原文：https://theqoo.net/square/3197607942

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