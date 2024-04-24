「NewJeans之母」闵熙珍：防弹少年团也是抄袭团，是房时爀抄了我的点子！惹全韩网抨击：太自大了

随著HYBE突然对旗下厂牌ADOR实施审查，要求ADOR代表闵熙珍辞职事情的公开，内斗被公之於众。

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据悉，HYBE已掌握到ADOR高层A某利用职务之便，将HYBE的大量内部讯息资料泄露给了ADOR一事，A某曾是一名注册会计师，曾在HYBE财务部份负责并开展HYBE的上市工作，但今年初突然跳槽到了ADOR。 於此同时，HYBE审查组也约谈了相关人员，其中之一就是闵熙珍代表。

据韩媒爆料，闵熙珍在约谈过程中提及「ILLIT抄袭了NewJeans，TWS也抄袭了NewJeans，还有RIIZE也抄了NewJeans」。 不仅如此，闵熙珍曾对外人透露过「房时爀议长也是抄袭了我的点子，打造出了防弹少年团」。 业界人士综合了闵熙珍的话语，推测她与HYBE产生矛盾，是因为NewJeans大获成功后未能得到相应的回报。



HYBE的前身是BIG HIT，旗下最最争气的男团当数BTS防弹少年团，房时爀开创了中小型经纪公司的神话，而近些年防弹少年团在国际歌坛的地位越来越高，受到了来自全球粉丝的喜爱，经常被赞是「宣传韩国国威的存在」，闵熙珍的发言遭到了广大网友和粉丝指责，不少人留言怒骂：「 你这不是喜欢NewJeans，而是太过自大」、「怎么没有一本书叫《闵熙珍创世纪》呢」、「你算什么东西，敢动BTS」、「从你说出BTS的一瞬间开始，你就越界了」、「笑死人了，真当自己是造物主啊」、「你完蛋了，碰了不该碰的人」、「太自大了，以为全世界都围著你转啊」、「 我以为自己看错了，还特意重新看了一边，居然真的是在说BTS」、「抄袭NewJeans???」、「从SM开始就事业一帆风顺，过於迷恋当初的辉煌了吧，K-POP市场又不是以您为中心，有病吧」等。

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