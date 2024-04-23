EPEX北台灣拍攝〈Breathe in Love〉MV破百萬點閱！韓網讚「是青春電影啊」

大勢男團EPEX上月來訪台灣10天舉行演唱會、簽售會等活動，也悄悄拍攝了本月上旬發行的新專輯《韶華第1章：青春時節》收錄曲〈Breathe in Love〉MV。

〈Breathe in Love〉MV終於在22日台灣與香港時間凌晨公開，MV可見台北101、西門町、河濱公園、基隆漁港、阿根納造船廠、福隆海水浴場……等等，北台灣的都市街景與自然海岸線都盡收眼底，連台鐵「新自強號」EMU3000型電聯車、普悠瑪號也入鏡。



▼粉絲與網友整理MV出現的所有景點



MV或許是採封街、封景拍攝，沒有任何路人僅有8成員，大部分都是各個成員單獨拍攝，產生了某種孤獨靜謐感，不過成員們笑著大步往前，象徵對青春的嚮往與追求，熱血之感油然而生。尾聲才有成員們匯聚的場面，在籃球場圍成一個圈向上丟花束，可能象徵成員都邁入成年新階段（此專輯是全員成年後首張發行的專輯）。



MV公開一天便破百萬觀看次數，底下留言有韓語也有繁體中文，中文留言包括「MV中大量的搖晃旋轉奔跑鏡頭，彷彿敘述少年們青春的悸動，彼此的情誼及對未來的不安，謝謝導演把台灣有活力卻又潮濕的氣息氛圍，全都拍了出來」、「omgggggg新歌會不會太好聽了~好喜歡~謝謝你們來台灣(:」、「每一秒都好漂亮」、「怎麼把台灣拍的那麼好看rrrr」。

韓文留言則不約而同多次出現「青春電影」一詞，如「不好意思，這不是青春電影嗎？MV的感性真的是絕了ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅜㅠ」、「真的有種看青春電影的感覺ㅜㅜ」、「是青春……」、「真的是青春啊……這樣的ＭＶ太好了……雖然是其他團的粉絲 但一直在看MV……個人也替EPEX應援！」、「EPEX就出一部青春電影吧！」

▼〈Breathe in Love〉MV



台灣給許多韓國人的印象就是「青春電影」，如《不能說的秘密》、《聽說》（正在翻拍韓版）、《那些年，我們一起追的女孩》，到最近的電視劇《想見你》，而EPEX在台灣拍攝的MV氛圍不謀而合給人青春電影的感受，再加深韓國對台灣等同「青春」、「初戀」的美好印象。



另外，除了EPEX，‎ILLIT、NewJeans與權恩妃上半年都不約而同來到台灣拍攝作品，韓星連續的祕密到訪讓台灣Kpop粉絲們又驚又喜。

▼最後附上〈Breathe in Love〉幕後花絮



*延伸閱讀：

‎EPEX推出首張正規專輯《韶華第1章》開啟新系列！主打歌〈Youth2 Youth〉MV破千萬觀看／

EPEX上台灣《綜藝大熱門》要笑翻！群起喊吳宗憲爸爸，還機智自救XD

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞