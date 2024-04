AB6IX 事隔5年再度來港開Show！成員盼與香港男團交流～

韓國人氣男團AB6IX 事隔5年再度來港舉辦粉絲見面會,宣布於5月4日開Show!成員金東賢就揚言要粉絲玩得盡興,仲話準備外出行程表玩翻夠先返韓國:「有一段時間沒來香港,這一次非常期待與粉絲見面,還想吃很多美食才回韓國!」

另一成員田雄就口甜舌滑,讚香港粉絲熱情,並提醒她們要照顧自己安全:「每次來香港活動,大家都很熱情,我們都很感動,希望粉絲注意安全、養足精神,跟我們見面時開心享受共渡的時光。」成員李大輝則預告粉絲福利:「這次除了表演外,還會跟大家玩遊戲,希望到時候能與大家玩得開心!我們還會跟大家簽名、合照等等。」



AB6IX 去年被邀請來港擔任Chill Club 特別嘉賓,被問到該次演出後的TMI(分享環節),成員朴佑鎭則「搶答」表示成員們都很想嘗試與香港藝人合作:「該次演出得知香港近年也有很多優秀的男團/藝人,有機會都想跟他們交流一下!」



AB6IX於早前帶著第8張迷你專輯《THE FUTURE IS OURS : FOUND》回歸,向粉絲傳遞勇氣和希望的信息。是次粉絲演唱會名稱《my one and only ABNEW》的含意,則是為了答謝珍重,且獨一無二的粉絲“ABNEW” 們而改的,粉絲們真的不能錯過這次成員們用心準備的演出。





2024 AB6IX Fan Concert in Hong Kong 《my one and only ABNEW》

日期:2024.05.04 (SAT) , 8 PM

地點:Southorn Stadium

票價:HKD1680 (VIP) / HKD1280 / HKD880 (全坐位)

公開發售:2024.04.18 (Thu), 11 AM at www.uutix.com

