AB6IX 事隔5年再度来港开Show！成员盼与香港男团交流～

韩国人气男团AB6IX 事隔5年再度来港举办粉丝见面会，宣布於5月4日开Show！成员金东贤就扬言要粉丝玩得尽兴，仲话准备外出行程表玩翻够先返韩国：「有一段时间没来香港，这一次非常期待与粉丝见面，还想吃很多美食才回韩国！」

另一成员田雄就口甜舌滑，赞香港粉丝热情，并提醒她们要照顾自己安全：「每次来香港活动，大家都很热情，我们都很感动，希望粉丝注意安全、养足精神，跟我们见面时开心享受共渡的时光。」成员李大辉则预告粉丝福利：「这次除了表演外，还会跟大家玩游戏，希望到时候能与大家玩得开心！我们还会跟大家签名、合照等等。」



AB6IX 去年被邀请来港担任Chill Club 特别嘉宾，被问到该次演出后的TMI（分享环节），成员朴佑鎭则「抢答」表示成员们都很想尝试与香港艺人合作：「该次演出得知香港近年也有很多优秀的男团/艺人，有机会都想跟他们交流一下！」



AB6IX於早前带著第8张迷你专辑《THE FUTURE IS OURS : FOUND》回归，向粉丝传递勇气和希望的信息。是次粉丝演唱会名称《my one and only ABNEW》的含意，则是为了答谢珍重，且独一无二的粉丝“ABNEW” 们而改的，粉丝们真的不能错过这次成员们用心准备的演出。





2024 AB6IX Fan Concert in Hong Kong 《my one and only ABNEW》

日期：2024.05.04 (SAT) , 8 PM

地点：Southorn Stadium

票价：HKD1680 (VIP) / HKD1280 / HKD880 (全坐位)

公开发售：2024.04.18 (Thu), 11 AM at www.uutix.com

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