AB6IX 事隔5年再度来港开Show！成员盼与香港男团交流～

韩国人气男团AB6IX 事隔5年再度来港举办粉丝见面会,宣布於5月4日开Show!成员金东贤就扬言要粉丝玩得尽兴,仲话准备外出行程表玩翻够先返韩国:「有一段时间没来香港,这一次非常期待与粉丝见面,还想吃很多美食才回韩国!」

另一成员田雄就口甜舌滑,赞香港粉丝热情,并提醒她们要照顾自己安全:「每次来香港活动,大家都很热情,我们都很感动,希望粉丝注意安全、养足精神,跟我们见面时开心享受共渡的时光。」成员李大辉则预告粉丝福利:「这次除了表演外,还会跟大家玩游戏,希望到时候能与大家玩得开心!我们还会跟大家签名、合照等等。」



AB6IX 去年被邀请来港担任Chill Club 特别嘉宾,被问到该次演出后的TMI(分享环节),成员朴佑鎭则「抢答」表示成员们都很想尝试与香港艺人合作:「该次演出得知香港近年也有很多优秀的男团/艺人,有机会都想跟他们交流一下!」



AB6IX於早前带著第8张迷你专辑《THE FUTURE IS OURS : FOUND》回归,向粉丝传递勇气和希望的信息。是次粉丝演唱会名称《my one and only ABNEW》的含意,则是为了答谢珍重,且独一无二的粉丝“ABNEW” 们而改的,粉丝们真的不能错过这次成员们用心准备的演出。





2024 AB6IX Fan Concert in Hong Kong 《my one and only ABNEW》

日期:2024.05.04 (SAT) , 8 PM

地点:Southorn Stadium

票价:HKD1680 (VIP) / HKD1280 / HKD880 (全坐位)

公开发售:2024.04.18 (Thu), 11 AM at www.uutix.com

