10月回歸的KPOP歌手團體！SEVENTEEN、CNBLUE、ITZY、aespa、BLACKPINK兩位solo

看來十月KPOP粉絲們也會很忙很忙，而且快要年末啦～～～！

又到了「神仙打架」的季節，2024年10月也不例外，而且是最靠近年末能夠累積成績與人氣的關鍵時刻，許多人氣團體與歌手也紛紛選在這個月份亮相，你的本命是否也在其中呢？

▼10月4日 BLACKPINK Lisa：數位單曲〈Moonlit Floor〉



▼10月8日 朴載範：第六張正規專輯《THE ONE YOU WANTED》



▼10月10日 AB6IX：第九張迷你專輯《BORN LIKE THIS》



▼10月11日 BLACKPINK Jennie：單曲〈Mantra〉

▼10月14日 SEVENTEEN：第十二張迷你專輯《SPILL THE FEELS》，主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉。



CNBLUE：第十張迷你專輯《X》



Xdinary Heroes：第五張迷你專輯《LIVE and FALL》



▼10月15日 ITZY：第九張迷你專輯《GOLD》



KISS OF LIFE：第三張迷你專輯《Lose Yourself》



▼10月16日 Billlie：第五張迷你專輯《appendix: Of All We Have Lost》



▼10月21日 aespa：第五張迷你專輯《Whiplash》



ILLIT：第二張迷你專輯《I'll LIKE YOU》



▼10月23日 tripleS Visionary Vision：第一張迷你專輯《Performante》



▼10月30日 STAYC



▼10月底 THE BOYZ



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