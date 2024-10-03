10月回歸的KPOP歌手團體！SEVENTEEN、CNBLUE、ITZY、aespa、BLACKPINK兩位solo
廣告

10月回歸的KPOP歌手團體！SEVENTEEN、CNBLUE、ITZY、aespa、BLACKPINK兩位solo

KPOP   2024年10月3日   星期四12:41   Mico  

（封面圖源：FB@SEVENTEEN、ITZY、CNBLUE、Sony Music Entertainment Korea）

看來十月KPOP粉絲們也會很忙很忙，而且快要年末啦～～～！

又到了「神仙打架」的季節，2024年10月也不例外，而且是最靠近年末能夠累積成績與人氣的關鍵時刻，許多人氣團體與歌手也紛紛選在這個月份亮相，你的本命是否也在其中呢？

▼10月4日 BLACKPINK Lisa：數位單曲〈Moonlit Floor〉
（圖源：Sony Music Entertainment Korea@Lisa）

▼10月8日 朴載範：第六張正規專輯《THE ONE YOU WANTED》
（圖源：MORE VISION@朴載範）

▼10月10日 AB6IX：第九張迷你專輯《BORN LIKE THIS》
（圖源：FB@AB6IX）

▼10月11日 BLACKPINK Jennie：單曲〈Mantra〉


▼10月14日 SEVENTEEN：第十二張迷你專輯《SPILL THE FEELS》，主打歌〈LOVE, MONEY, FAME〉。
（圖源：FB@SEVENTEEN）

CNBLUE：第十張迷你專輯《X》
（圖源：FB@CNBLUE）

Xdinary Heroes：第五張迷你專輯《LIVE and FALL》
（圖源：FB@Xdinary Heroes）

▼10月15日 ITZY：第九張迷你專輯《GOLD》
（圖源：FB@ITZY）

KISS OF LIFE：第三張迷你專輯《Lose Yourself》
（圖源：FB@KISS OF LIFE）

▼10月16日 Billlie：第五張迷你專輯《appendix: Of All We Have Lost》
（圖源：FB@Billlie）

▼10月21日 aespa：第五張迷你專輯《Whiplash》
（圖源：FB@aespa）

ILLIT：第二張迷你專輯《I'll LIKE YOU》
（圖源：FB@ILLIT）

▼10月23日 tripleS Visionary Vision：第一張迷你專輯《Performante》
（圖源：X@tripleS official）

▼10月30日 STAYC
（圖源：FB@STAYC）

▼10月底 THE BOYZ
（圖源：FB@더보이즈(THE BOYZ) ）

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 10月回歸的KPOP歌手團體！SEVENTEEN、CNBLUE、ITZY、aespa、BLACKPINK兩位solo
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手