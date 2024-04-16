金在中當面向K.Will要IVE簽名！K.Will透露親眼見過電視節目丟自己專輯

歌手K.Will日前登上金在中YouTube節目《在朋友》，公開兩人出道前便結識為好朋友的故事，而聊到「收藏簽名專輯」，搞笑、溫暖卻也有辛酸。

金在中形容K.Will是唱片兼經紀公司STARSHIP娛樂始祖，下一句竟藉機問K.Will師妹IVE的事：「哥常常見到IVE吧？」「為什麼不跟她們要簽名？」「也能幫我要簽名嗎？寫『給在中nim』……」K.Will原本回答自己要簽名的話IVE應該會答應，結果聽到金在中其實是自己想要，拿起酒杯仰頭：「有點困難啊……」引發現場工作人員爆笑。



不過接下來金在中說：「我收集了所有後輩的簽名CD（專輯），哥的CD我也收著。」K.Will笑顏逐開：「是嗎？」接著說自己也有東方神起的單曲專輯，金在中在上面寫了「哥我們頂峰相見吧」，這又是一則他倆的友誼美談了。



然而，K.Will還想起專輯曾被電視節目丟掉的辛酸過往，說自己某次上了一個電視節目，出了電梯到節目門口就看到垃圾桶堆著一堆CD，裡面就有他送出去的專輯，見狀便打給公司說自己上不了節目了。雖然後續仍錄完節目也得到節目人員道歉，K.Will心裡仍然覺得「怎麼可以丟掉」。



金在中心有戚戚焉，向鏡頭喊話、希望大家也別拿去二手市場賣，看到價格被訂超低尤其難過，不過也能理解粉絲因生活變化而賣掉專輯，例如育兒。K.Will亦感嘆表示曾有粉絲對他說「喜歡K.Will是一種興趣」，而要維持興趣並不容易，「我們的立場很難過，但也必須理解」。



▼節目影片（專輯話題已定位9:50）



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