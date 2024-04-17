劇組戀人是真的！林秀香：會因為拍戲而交往、分手，分不清是真情實感還是入戲太深

我們不難發現，有很多的明星夫妻或者情侶都是因為在拍攝同一個影視作品之後陷入戀情，比如炫彬和孫藝真夫婦、李尚禹和金素妍夫婦，日久生情不是沒有道理的。

最近林秀香和智鉉寓為宣傳新劇《美女與純情男》一同作客了申東燁的youtube節目，林秀香講述了自己拍攝電視劇期間對搭戲的男演員產生真情實感的過程。



申東燁提問：「聽人說拍戲時很容易動情，這是理所當然的事情吧。 有沒有發生過類似鏡頭之外，那個人會表現出原本的面貌，會讓你覺得很有魅力，人很不錯，因為想要變親近等種種理由，而不得不迅速整理感情、努力克制的時候？」

對此林秀香回答：「會有，片場裡會有三角關係，比如我和（智）鉉寓歐巴飾演一對戀人，另外又一名女生也喜歡他，我就會產生嫉妒心理。 」 智鉉寓聽完之後解釋：「年輕時可能就會直接交往了，過了一段時間之後你就會區分這到底是我的真實情感，還是因為太過入戲而愛上了對方。 如果戲結束了，還是會想要一直見對方，客觀上來說就是喜歡上了對方，等都拍完了再確定吧。 」



林秀香繼續說道：「真的很容易混淆，因為一直在拍戲有時候會分不清現實和電視劇，是我喜歡他，還是我扮演的角色在喜歡他，很難分清。 所以一般拍戲的時候會交往，戲結束之後就會分手，不過混淆情感的錯誤會隨著閱歷的增長而減少。 」

申東燁稱：「一部戲拍完了，劇組工作人員裡有不少人會交往吧，尤其是去地方拍戲，這種情況更多，拍戲時候每天都會碰面、彼此照顧，但戲一結束大家又會各自去新的劇組，可能就會分手。 」 他的一席話也得到了林秀香的認可，「越好的作品氛圍也更好，這類情況就會更多」。



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