韓國男團AB6IX下月14日襲港！帶來全新主打歌〈NVKED〉更準備豐富粉絲福利

各位ABNEW（AB6IX粉絲名）尖叫！！由田雄、金東賢、朴佑鎭及李大輝四位成員組成的韓國男團AB6IX正式宣布將會於本年12月14日再度訪港，為香港的粉絲們帶來《2024 AB6IX FAN CONCERT ‘Stay With ABNEW’ IN HONG KONG》。屆時AB6IX不止會帶來剛剛推出的全新音樂作品，更為大家準備了各式各樣豐富的福利，想超近距離與四位成員見面？想親眼欣賞新歌舞台？那就絕對不要錯過此次的 FAN CONCERT！

今年迎來出道五周年的AB6IX一直活躍於韓國歌壇，每年都會展現全新的音樂作品，為粉絲們送上精彩的舞台！最近，AB6IX時隔九個多月，在10月10日就推出了第九張EP專輯《BORN LIKE THIS》，並以主打歌〈NVKED〉回歸，成員李大輝更參與了這首歌的作詞、作曲和製作，輕快的朋克旋律配上AB6IX整齊劃一的舞步，就如歌曲中唱到「Let's get naked」的口號一樣，展現出AB6IX既真實又自信的一面，為粉絲們送上4人4色的舞台魅力！作為Comeback後首度襲港，AB6IX也預告將會在香港舞台上表演這首全新的主打歌〈NVKED〉，各位ABNEW記得把握機會！



時隔多年再度來香港開騷，AB6IX將這次的FAN CONCERT命名為《2024 AB6IX FAN CONCERT ‘Stay With ABNEW’ IN HONG KONG》，靈感來自於新專輯的收錄曲〈Butterfly Effect〉，當中有一句歌詞「Stay with you」，借此表達出他們對ABNEW的愛就像蝴蝶效應一樣逐漸加深，非常浪漫！同時，AB6IX亦為香港的粉絲們準備了一連串豐富福利，每位購票的VVIP都能同時進行 SOUND CHECK 及HI-TOUCH 活動，除此之外不同票價之門票均有機會抽到Fan Sign Event、4:10團體合照、親簽即影即有照片、親簽海報等福利，絕對是千載難逢近距離與AB6IX四位成員見面的好機會！約定各位ABNEW，12月14日不見不散！



《2024 AB6IX FAN CONCERT ‘Stay With ABNEW’ IN HONG KONG》

日期：2024.12.14 (SAT) 6PM (HKT)

場地：Studio 8, Tai Po (詳細地址將以電郵發送給購票人士 Full address will be sent to ticket buyers through email)

票價：VVIP HK$1680 / VIP HK$1280 / GA HK$880

公開發售：2024.11.12 (TUE) 12nn (HKT) at Eventbrite





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