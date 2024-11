韓國男團AB6IX下月14日襲港！帶來全新主打歌〈NVKED〉更準備豐富粉絲福利

各位ABNEW(AB6IX粉絲名)尖叫!!由田雄、金東賢、朴佑鎭及李大輝四位成員組成的韓國男團AB6IX正式宣布將會於本年12月14日再度訪港,為香港的粉絲們帶來《2024 AB6IX FAN CONCERT ‘Stay With ABNEW’ IN HONG KONG》。屆時AB6IX不止會帶來剛剛推出的全新音樂作品,更為大家準備了各式各樣豐富的福利,想超近距離與四位成員見面?想親眼欣賞新歌舞台?那就絕對不要錯過此次的 FAN CONCERT!

今年迎來出道五周年的AB6IX一直活躍於韓國歌壇,每年都會展現全新的音樂作品,為粉絲們送上精彩的舞台!最近,AB6IX時隔九個多月,在10月10日就推出了第九張EP專輯《BORN LIKE THIS》,並以主打歌〈NVKED〉回歸,成員李大輝更參與了這首歌的作詞、作曲和製作,輕快的朋克旋律配上AB6IX整齊劃一的舞步,就如歌曲中唱到「Let's get naked」的口號一樣,展現出AB6IX既真實又自信的一面,為粉絲們送上4人4色的舞台魅力!作為Comeback後首度襲港,AB6IX也預告將會在香港舞台上表演這首全新的主打歌〈NVKED〉,各位ABNEW記得把握機會!



時隔多年再度來香港開騷,AB6IX將這次的FAN CONCERT命名為《2024 AB6IX FAN CONCERT ‘Stay With ABNEW’ IN HONG KONG》,靈感來自於新專輯的收錄曲〈Butterfly Effect〉,當中有一句歌詞「Stay with you」,借此表達出他們對ABNEW的愛就像蝴蝶效應一樣逐漸加深,非常浪漫!同時,AB6IX亦為香港的粉絲們準備了一連串豐富福利,每位購票的VVIP都能同時進行 SOUND CHECK 及HI-TOUCH 活動,除此之外不同票價之門票均有機會抽到Fan Sign Event、4:10團體合照、親簽即影即有照片、親簽海報等福利,絕對是千載難逢近距離與AB6IX四位成員見面的好機會!約定各位ABNEW,12月14日不見不散!



《2024 AB6IX FAN CONCERT ‘Stay With ABNEW’ IN HONG KONG》

日期:2024.12.14 (SAT) 6PM (HKT)

場地:Studio 8, Tai Po (詳細地址將以電郵發送給購票人士 Full address will be sent to ticket buyers through email)

票價:VVIP HK$1680 / VIP HK$1280 / GA HK$880

公開發售:2024.11.12 (TUE) 12nn (HKT) at Eventbrite





韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞