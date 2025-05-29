強迫剪髮、限時吃飯、寒冷天室外久候！《苦盡柑來遇見你》劇組遭控榨乾群演、極限壓縮成本

Netflix原創劇集《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍等人攜手主演，前段時間掀起收視熱潮，然而近日劇組捲入職場霸凌爭議。

日前，一篇來自疑似劇組內部人士的爆料文章在網路上引發熱議，揭露該劇在拍攝現場對群演及出演者的不當對待，震驚不少網友。

根據該篇爆料問，群演之間將《苦盡柑來遇見你》的檔期視為「敬而遠之」的工作，甚至有被強迫剃髮的情況。 文中指出：「儘管是Netflix出品，但現場完全沒有提供基本支援，製作組除了主要演員之外，對其他出演者花錢都覺得浪費，只專注在削減成本。」



爆料者還提到，寒冷冬天裡，年長的出演者被放任在戶外等候，就餐僅限在餐廳裡30分鐘內解決，連飯車或茶水區都未設置。 服裝組也不提供基本的保暖內衣等，讓群演們在惡劣的條件下工作。

令人震驚的是，有群演在大雪紛飛的日子裡被迫在戶外久候，最終是現場的主要演員親自帶到暖爐旁取暖。 此外，因為「假髮不好戴」，竟還發生了直接剃髮、剪髮的情況。雖然目前尚未確認爆料者是否確為劇組成員，但由於其描述的細節高度真實，網友普遍推測很可能是內部人士所為。



《苦盡柑來遇見你》由IU與朴寶劍主演，講述來自濟州島的「調皮反叛少女」愛純與「傻氣硬漢」寬植橫跨四季的冒險人生。 該劇自開播以來話題不斷，不僅奪下韓國本地話題榜冠軍，更登上Netflix全球非英語劇集周榜第4名，展現出強大的全球影響力。

對此爭議，外界正密切關注Netflix與製作方是否會出面回應，並釐清現場工作條件是否存在不當情況。

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