真的專場等太久…實力男團AB6IX宣布6/29來台CONCERT熱力開唱

韓流一波波搶攻！其中被粉絲點名「真的專場等太久」的團體中，人氣實力男團AB6IX一定有在期待名單上！這次ABNEW（官粉名）終於輪到你們的尖叫聲，AB6IX正式宣布即將於6/29（日）晚間18：00，於「TICC台北國際會議中心」舉辦「2025 AB6IX CONCERT in Taipei」，四小帥田雄、金東賢、朴佑鎭與李大輝，在得知行程確認後，也滿心期待開心不已，異口同聲向所有ABNEW發出邀請：「實在是太開心，我們也跟大家一樣心心念念這天很久了！終於能夠親自來跟所有的ABNEW見面，我們將準備全新的舞台與歌單送給大家，希望當天能見到你們一起來同歡！」。

由田雄、金東賢、朴佑鎭與李大輝組成的AB6IX，四小帥各自身懷絕技，加上無敵101%的親和力，都讓粉絲溺愛不已，只要一接觸就秒速愛上他們，自去年10月推出第九張迷你專輯「BORN LIKE THIS」，當中推出的五首歌＜In My Vein＞、＜NVKED＞、＜Forever Young＞、＜Hurt Me＞與＜Butterfly Effect＞，每一首 作品堪稱根本都是用做主打歌的態度製作，而其中首推主打＜NVKED＞，成員李大輝還親自做詞、做曲製作這首歌，成功完美的激發出AB6IX不光會唱與會跳的實力外，最令粉絲感動的，莫過於從這首作品中，能感受到他們團隊的精神與深厚默契，無不對他豎起大拇指喊讚：「大輝年紀輕輕就如此具備全方位音樂實力，第一次聽就喜歡上了，真的會一直期待他後面更多作品！」。



也因如此，粉絲就開始期待他們能出巡，能有機會親自感受AB6IX在舞台上的音樂爆發力，當然，ABNEW除了超想看他們的演出，靠著YT專屬頻道與各製作單位邀約專屬特企AB6IX節目，也造就他們總是能帶動收看者的情緒起伏，時而搞笑時而又頑皮，有時帶著可愛的孩子天真小任性，但有時又有超催淚的情感互動，一點一滴都牽引著無數粉絲的心，一路跟著AB6IX成長，也讓他們被粉絲封為「最具音樂生命力的綜藝男團」，這部分，ABNEW不妨小小期待一下，要是AB6IX興致一來，在CONCERT上彼此玩鬧逗嘴分享生活點滴，相信絕對是粉絲最別具意義又難以忘懷的一天。

不管台上或台下，AB6IX總是帶著誠摯的心謝謝粉絲支持，自2019/5/22出道至今，算算六年餘光景，田雄、金東賢、朴佑鎭與李大輝透過舞台演出與社群互動，與粉絲建立起宛如家人般的親暱，他們非常珍惜如此得來不易的禮物，AB6IX表示：「ABNEW是我們非常重要的信念，為了不負所有的ABNEW期待，我們不管在音樂或各種演出上都是卯足全力，堅持要把最棒的呈現給大家，這次『2025 AB6IX CONCERT in Taipei』中，我們每一位成員無不親自參與討論細節，請務必期待！」。



訂於6/29（日）晚間18：00舉辦的「2025 AB6IX CONCERT in Taipei」，票價共分VIP 區NT.5280元、A區NT.4280元、B區NT.3280元與身心區NT.2640元，福利上，只要在6/15（日）23：59前完成購票程序，即可享全場皆可參加HI-BYE歡送與獲得典藏寫真小卡，VIP區全部可觀賞彩排與抽20名簽名拍立得外，全場還有抽10人一組團體合照共計200名以及簽名海報共100張，最珍貴的，則是還會從VIP區抽出幸運的20位粉絲直接與AB6IX四位成員進行1：4合照，其售票時間為5/25（日）10：00於KKTIX（售票頁面建置中）啟售，更多「2025 AB6IX CONCERT in Taipei 」活動詳情，請上亞士傳媒 AsiaMedia官方粉絲團：https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw 查詢。



2025 AB6IX CONCERT IN TAIPEI

＊﻿﻿演出日期：2025/6/29（日）

＊演出時間：18：00（實際演出時間以現場為主）

＊演出地點：TICC國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）

＊主辦單位：亞士傳媒、亞太娛樂

＊售票時間：2024/5/25（日）10：00

＊售票單位：KKTIX（售票頁面建置中）

＊票價：VIP 區NT.5280元、A區NT.4280元、B區NT.3280元、身心區NT.2640元（主辦單位保有最終修改及終止活動之權利）

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