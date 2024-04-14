徐仁國擔心現在上音放「愛豆會喊我們大叔」，K.Will坦言本來不想唱《太陽的後裔》OST

安宰賢都向兩位好友開口了要禮物了，就合唱一下聖誕頌嘛！（編）

徐仁國YouTube節目《跳過間奏》日前邀請了使自己聞名海外的MV〈請不要這樣〉（Please don't...）重要相關人士，K.Will和安宰賢，後續三人也順勢拍攝了安宰賢的YouTube邊喝邊聊。

*先前報導：

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不小心開啟「結婚」話題，K.Will和徐仁國笑到要瘋掉！安宰賢獨自淡定：「怎麼了*n」

安宰賢藉機向兩位歌手好友許願，說自己很喜歡聖誕節，以前都會聽K.Will所屬的Starship娛樂推出的家族聖誕專輯，而徐仁國過去所在的Jellyfish娛樂也出過（編按：現在的‎Story J Company也有喔），希望兩名好友一起發行聖誕頌就好了。



徐仁國聽了向K.Will說：「哥，發吧！聖誕專輯，然後音樂放送也上。」K.Will：「我和你嗎？」兩個人相視後爆笑，徐仁國接著說：「全部都是愛豆，可能會想說兩個『叔叔』、『大叔』出現了。」K.Will：「孩子（後輩）一定很不自在。」



不過安宰賢仍不放棄希望，表示自己真的很喜歡聖誕節，就連粉絲名都取名為「EVE」（平安夜是Christmas Eve），以前還當過音放《M Countdown》MC，如果兩人能一起發行聖誕頌當他的禮物就好了。

繼續聊歌手話題，K.Will說徐仁國起初肯定不知道和鄭恩地唱的名曲〈All For You〉（《請回答1997》OST）會爆紅，解釋就自己經驗，每次以為會成功的歌曲終究反應平平：「真的很奇怪！真的很奇怪！」並舉例自己唱了《太陽的後裔》OST〈Talk Love〉，本來想拒唱輕快的歌，但聽到編劇大名「金銀淑」還是接了，完全沒想到自己到現在活動還常常唱這首歌曲。



▼完整節目（唱歌話題已定位11:01）

▼最後來聽聽上述提到的相關歌曲吧



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