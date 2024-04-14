【終極二選一】如果是你：聽劉在錫嘮叨5小時 VS 上金鍾國5小時的健身課，HAHA答案超爆笑～

ＷＯＷ～～～大家會怎麼選呢？？？這個【二選一】居然暗藏陷阱，被HAHA給識破了！！

HAHA 曾經為了宣傳新歌而出演了 Jessi 的網路節目《Jessi’s Show!terview》，當時訪談的過程中，各種【終極二選一】都相當爆笑，其中一題又在最近被網友給挖出來分享，引發了討論。

Jessi 問 HAHA 的題目是：「聽劉在錫嘮叨5小時」VS「上金鍾國5小時的健身課」，當下HAHA就陷入了苦惱，等於是「精神折磨VS肉體折磨」，但也沒有思考太久，一下子就得出了答案！



HAHA 回：「OK！聽劉在錫嘮叨5小時！」Jessi 感到很驚訝，但聽到了 HAHA 的解釋後就很有共鳴地激動起來～

HAHA 補充說：「前幾天我已經經歷了（劉在錫嘮叨）７小時。然後，和金鍾國一起鍛鍊５小時，意味著一邊健身還要一邊聽他嘮叨。」可謂是雙重折磨！！！



大家聽完是不是覺得很有道理呢？你的選擇是哪一邊呢？

PS：我也選「聽劉在錫嘮叨5小時」，感覺會受益良多～，打開新的人生格局。（而且我不愛運動哈）

▼上述片段已定位在14:02：



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