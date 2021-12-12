金泰希、徐仁國領唱聖誕頌MV可愛登場～參與演員還有高洙、李施彥、金聖喆、吳漣序、金正賢等

以演員經紀為主的公司Story J Company近日與唱片公司AER MUSIC聯手專輯《2021 Christmas Story》，以旗下藝人金泰希與徐仁國為首，並與AER MUSIC旗下歌手合作，主打歌〈Merry Merry Christmas Day〉10日已公開發行。

Story J早在3日就公布聖誕頌企劃，並在兩日後與AER MUSIC共同公開主打歌〈Merry Merry Christmas Day〉完整參與藝人，包括高洙、金多絮、金瑞慶、南榮珠（AER MUSIC歌手）、Raina（AER MUSIC歌手）、朴成炫、徐仁國、王智慧、李施彥與李菀，以及權秀賢、金聖喆、金正賢、金泰希、裴侑藍、吳漣序、林智賢、周敏京、太元碩與韓多美，共20名藝人。



〈Merry Merry Christmas Day〉由徐仁國親自參與作詞及作曲，根據官方介紹，是首結合鋼琴與吉他旋律的輕快歌曲，還在簡單的節奏中加入搖滾元素，想表現出聖誕節的歡快與悸動，希望帶給聽眾幸福、用溫暖共同度過嚴冬。專輯收益將全數捐贈給需要幫助的人。

MV公開後很是令人驚豔，YouTube網友留言評論：「徐仁國與金聖喆演員本來就唱得很好，所以一聽就陷入了，沒想到權秀賢的音色更是讓人瘋狂」「演員們一起唱歌的樣子看起來很幸福，尤其徐仁國唱歌的模樣太棒了」「大家都很會唱啊，徐仁國的個人專輯也拜託了」「還會作詞作曲，徐仁國的能力值到底到哪……歌曲真的很好聽，音色最棒……♡ 現在還能看到演員們這樣的默契，完美的聖誕禮物」。

▼徐仁國與權秀賢



theqoo論壇網友則評：「金聖喆怎麼這麼可愛」「金聖喆真的跟愛豆一樣」「徐仁國音色真的是哇……」「歌曲太好聽了，MV的氛圍也很好，因為有仁國，所以每年都出專輯吧」「徐仁國瘋了，看看你唱歌唱得多好」，也有人呼籲「大傻」李施彥快推出新戲劇作品（編按：可能忙於準備婚禮？）。

▼金聖喆、李施彥與南榮珠



▼快來聽聽這首歌，看看這些藝人們唱得多好聽、表現多可愛吧



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