不小心開啟「結婚」話題，K.Will和徐仁國笑到要瘋掉！安宰賢獨自淡定：「怎麼了*n」

KPOP史上相當前衛的MV〈請不要這樣〉（Please don't...）歌手K.Will與演員徐仁國、安宰賢，三人在徐仁國的YouTube節目《跳過間奏》相聚，不小心聊到了「結婚」話題，K.Will和徐仁國比安宰賢都還要慌張。

講到YouTube頻道，徐仁國與安宰賢你一言我一語替K.Will想頻道名稱，「Gay.Will」（‎緣由）、「認識的嫂子」、「嫂子的私生活」（K.Will本名「金炯秀」，「炯秀」和「嫂子」同音）……等等，K.Will似乎對「認識的嫂子」很有興趣，詢問徐仁國：「遇到年紀比較大的哥哥，會關心他們已婚人士的生活嗎？」也轉頭問安宰賢，結果安宰賢一臉淡定：「我不會問。」



「對不起……」K.Will歉疚的摸摸安宰賢的腿馬上道歉，徐仁國也突然想到什麼拍手大笑，K.Will忍不了了同樣爆笑出聲，只有安宰賢若無其事：「怎麼了？怎麼了？怎麼了？為什麼要覺得抱歉？沒關係。」三個人會有不同的反應，是因為現場只有安宰賢結過婚還離婚了啊！



K.Will仍然抱歉的不敢看安宰賢的臉，裝沒事繼續尬聊「認識的嫂子」，最後乾脆問安宰賢：「要一起訪問（嫂子）嗎？」安宰賢欣然答應，K.Will和徐仁國聽了又忍不住笑出來！徐仁國很老實的對安宰賢說：「你的反應很有趣。」最後是安宰賢自己叉開話題，才結束另外兩人獨自偷笑的奇怪場面XDD。



安宰賢和前妻具惠善在電視劇《吸血鬼醫生》結緣，2016年結婚，還一起拍過實境節目《新婚日記》，只不過2019年便開始離婚手續。兩人離婚過程鬧得不愉快，安宰賢的演藝生活也沉寂一陣子，不過安宰賢目前已能在鏡頭前笑看「離婚」了，例如在自己頻道，甚至是接受知名獨居綜藝《我獨自生活》邀約，網友對於安宰賢的自嘲都感到相當爆笑，顯然已成為一個哏（笑點）。

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▼《跳過間奏》完整節目（結婚話題已定位11:01，其他時間大部分都在聊‎KPOP史上相當前衛的MV〈請不要這樣〉）



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