徐仁国担心现在上音放「爱豆会喊我们大叔」，K.Will坦言本来不想唱《太阳的后裔》OST

安宰贤都向两位好友开口了要礼物了，就合唱一下圣诞颂嘛！（编）

徐仁国YouTube节目《跳过间奏》日前邀请了使自己闻名海外的MV〈请不要这样〉（Please don't...）重要相关人士，K.Will和安宰贤，后续三人也顺势拍摄了安宰贤的YouTube边喝边聊。

*先前报导：

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不小心开启「结婚」话题，K.Will和徐仁国笑到要疯掉！安宰贤独自淡定：「怎么了*n」

安宰贤藉机向两位歌手好友许愿，说自己很喜欢圣诞节，以前都会听K.Will所属的Starship娱乐推出的家族圣诞专辑，而徐仁国过去所在的Jellyfish娱乐也出过（编按：现在的‎Story J Company也有喔），希望两名好友一起发行圣诞颂就好了。



徐仁国听了向K.Will说：「哥，发吧！圣诞专辑，然后音乐放送也上。」K.Will：「我和你吗？」两个人相视后爆笑，徐仁国接著说：「全部都是爱豆，可能会想说两个『叔叔』、『大叔』出现了。」K.Will：「孩子（后辈）一定很不自在。」



不过安宰贤仍不放弃希望，表示自己真的很喜欢圣诞节，就连粉丝名都取名为「EVE」（平安夜是Christmas Eve），以前还当过音放《M Countdown》MC，如果两人能一起发行圣诞颂当他的礼物就好了。

继续聊歌手话题，K.Will说徐仁国起初肯定不知道和郑恩地唱的名曲〈All For You〉（《请回答1997》OST）会爆红，解释就自己经验，每次以为会成功的歌曲终究反应平平：「真的很奇怪！真的很奇怪！」并举例自己唱了《太阳的后裔》OST〈Talk Love〉，本来想拒唱轻快的歌，但听到编剧大名「金银淑」还是接了，完全没想到自己到现在活动还常常唱这首歌曲。



▼完整节目（唱歌话题已定位11:01）

▼最后来听听上述提到的相关歌曲吧



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