「新瘋」安宰賢說最想上的綜藝是《我獨自生活》...結果真的出演啦！帶著寵物貓「下酒菜」一起上節目

此前，安宰賢和曹圭賢一起出演張聖圭主持的網路節目《덜 지니어스》時，被問到最想出演什麼綜藝，他毫不猶豫地選擇《我獨自生活》。

他說：「我真的很想要上《我獨自生活》，沒有人比我更堂堂正正獨自生活的人了！」因此有不少網友都敲碗他能出演！



沒想到真的等到他啦！5日播出的《我獨自生活》結尾公開安宰賢的出演預告，他和10歲的寵物貓「下酒菜」一起登場，並說：「據我所知這個房子已經有20年了，這是一個有著歷史和傳統的房子。」公開自己的房子。



公開的日常生活中，安宰賢獨自在難度最大的烤肉店吃飯，還有非常認真地照顧自己的牙齒，從漱口完、用牙線、用沖牙機、刷牙等4個階段進行7分鐘刷牙程序。特別是安宰賢還表示：「想要賺很多錢，現在最在乎的是晚年。因為存摺裡沒有什麼錢，因為環境變了，生活就會變了，因此整理了很多卡片。外表並不是重點，要成爲有內涵的人。」說明了自己變化的人生，好期待這集播出啊！



預告一公開，也讓韓網友紛紛表示：「哦！安宰賢！ 一定要看！！！」、「哇 真的要出來了！」、「安宰賢變得更年輕了哈哈哈」、「堂堂正正地獨自一人 嘿嘿嘿」、「下酒菜10歲了還是那麼可愛」、「很期待安宰賢的放送」、「哇！很好奇安宰賢 好久沒看直播了」、「瘋了吧！已經開始期待」等等。

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