BTS柾國〈Seven〉安可舞台破千萬觀看「公認超強live實力」&「累倒粉絲ARMY」韓網反應超熱烈～

這支影片是《人氣歌謠》在2023年安可直拍中，第一個突破1000萬觀看的影片！柾國No.1～～～

BTS防彈少年團的田柾國以〈Seven〉這首歌在海內外創下了許多驚人記錄，這支拿下冠軍一位的《人氣歌謠》安可舞台，也成為了當年度第一個破千萬觀看的影片，人氣兼具實力的表現引發討論。

▼柾國〈Seven〉奪得一位後的破千萬的安可直拍：



當時因為副歌難度太高，把台下的粉絲ARMY們都唱到累倒，最後變成了嘶吼～也要附和在台上辛苦互動的本命！！！



而柾國這場安可直拍，也是公認的非粉絲都看過的一位舞台，他「超強的live實力」引爆討論，穩定的演唱實力、出眾的舞技、連RAP也唱得好、更不忘與台下互動，堪稱全能的偶像歌手！教科書般的完美安可舞台。



網友留言：「恭喜柾國又多了一個成就」、「不愧是登上世界盃舞台的男人」、「我真的一有空就會看，最少貢獻了1000次觀看吧」、「柾國啊，你真的好完美，一定要幸福喔」、「每次看到他聽到得獎時，嘴巴鼓成包子就覺得超可愛」、「他連睡覺都是完美的」、「請務必長長久久的活動吧」

大家也是千萬觀看人次的一員嗎？

▼柾國〈Seven〉當天在《人氣歌謠》正式表演的live舞台，目前也有800萬觀看次數：



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