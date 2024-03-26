「離婚」的安宰賢被PD問到「有婚禮經驗嗎？」讓他爆笑不已！安宰賢還直接問：「PD！你是黑粉吧？」

近日，安宰賢通過自己的 YouTube 「안재현 AHN JAE HYEON」公開第一個影片。

影片中，安宰賢和朋友們一起想著各式各樣的 YouTube 主題。首先，安宰賢對朋友們說：「就當作是影片日記一樣，那樣感覺挺好的。」但...卻馬上被朋友「吐槽」說：「影片日記？已經覺得無趣了。」另一位朋友則說：「其他工作人員已經給 YouTube 取好名字『我再次獨自生活』，你不是很會做菜嗎？」之後還提到《運動天才》、ASMR 等。



接著安宰賢與製作組見面，安宰賢先「懺悔」：「原本是在沒有計劃的情況下拍攝來著，所以前一天吃完泡麵就睡了，下次拍攝我會盡量『瘦』一點。」安宰賢表示從粉絲那裡許多提案，包含運動相關：登山、巴西柔術）、參加手作坊親自製作戒指或盤子，還有些嚇人的內容，讓他去蹦極、玩飛行傘，他說：「這種事情就當沒看見吧！」



還有粉絲傳來「姊姊要結婚了」的故事，安宰賢問道：「我親自去參加婚禮怎麼樣？」負責PD就問他：「有婚禮經驗嗎？」安宰賢則掩飾不住表情說：「PD Nim 你是 anti（黑粉）吧？」驚慌失措的PD急忙解釋：「我的意思是說有沒有爲婚禮提供過贊助，剛剛說的太快了。」安宰賢就說想到一個好主意，他親自去參加婚禮，不能唱祝歌或主持，只是祝賀一下而已，引發大爆笑 XD



此前，安宰賢和曹圭賢一起出演張聖圭主持的網路節目《덜 지니어스》時，就有被問到最想出演什麼綜藝，他不假思索地選擇《我獨自生活》，還說：「我非常想上《我獨自生活》，沒有人比我更堂堂正正地一個人生活了。」自 cue 離婚梗，果然是新瘋啊（誤！



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