不小心开启「结婚」话题，K.Will和徐仁国笑到要疯掉！安宰贤独自淡定：「怎么了*n」

KPOP史上相当前卫的MV〈请不要这样〉（Please don't...）歌手K.Will与演员徐仁国、安宰贤，三人在徐仁国的YouTube节目《跳过间奏》相聚，不小心聊到了「结婚」话题，K.Will和徐仁国比安宰贤都还要慌张。

讲到YouTube频道，徐仁国与安宰贤你一言我一语替K.Will想频道名称，「Gay.Will」（‎缘由）、「认识的嫂子」、「嫂子的私生活」（K.Will本名「金炯秀」，「炯秀」和「嫂子」同音）……等等，K.Will似乎对「认识的嫂子」很有兴趣，询问徐仁国：「遇到年纪比较大的哥哥，会关心他们已婚人士的生活吗？」也转头问安宰贤，结果安宰贤一脸淡定：「我不会问。」



「对不起……」K.Will歉疚的摸摸安宰贤的腿马上道歉，徐仁国也突然想到什么拍手大笑，K.Will忍不了了同样爆笑出声，只有安宰贤若无其事：「怎么了？怎么了？怎么了？为什么要觉得抱歉？没关系。」三个人会有不同的反应，是因为现场只有安宰贤结过婚还离婚了啊！



K.Will仍然抱歉的不敢看安宰贤的脸，装没事继续尬聊「认识的嫂子」，最后干脆问安宰贤：「要一起访问（嫂子）吗？」安宰贤欣然答应，K.Will和徐仁国听了又忍不住笑出来！徐仁国很老实的对安宰贤说：「你的反应很有趣。」最后是安宰贤自己叉开话题，才结束另外两人独自偷笑的奇怪场面XDD。



安宰贤和前妻具惠善在电视剧《吸血鬼医生》结缘，2016年结婚，还一起拍过实境节目《新婚日记》，只不过2019年便开始离婚手续。两人离婚过程闹得不愉快，安宰贤的演艺生活也沉寂一阵子，不过安宰贤目前已能在镜头前笑看「离婚」了，例如在自己频道，甚至是接受知名独居综艺《我独自生活》邀约，网友对於安宰贤的自嘲都感到相当爆笑，显然已成为一个哏（笑点）。

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▼《跳过间奏》完整节目（结婚话题已定位11:01，其他时间大部分都在聊‎KPOP史上相当前卫的MV〈请不要这样〉）



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