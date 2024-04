《玩什麼好呢》再掀回憶！Loveylz解約後久違合體唱跳還要活動，隨即登熱搜

《玩什麼好呢》曾召喚人們對SG Wannabe、LABOUM、TEEN TOP等歌手的回憶與熱愛,今在新企畫「一起玩吧,春天」邀請出道第10週年的Loveylz,又是一波回憶殺!

今年是三代女團Loveylz出道第10週年,成員們曾表達過想一同活動的想法,總算藉由節目《玩什麼好呢》(玩甚麼好呢)開始實行!本身是Lovelyz成員也是《玩什麼好呢》班底的美珠,開場時便藏不住笑容,與Baby Soul(現活動名李洙姃)、劉智愛、徐智秀、Kei、柳樹整、鄭叡仁站一排打招呼,場面可是睽違2年有(按:Jin有其他行程排不開)。



聊聊過去聊聊近況,Kei獨有的撒嬌從以前到現在劉在錫都無法適應,劉在錫被群起攻擊慌張的急忙道歉,場面相當爆笑。還有,美珠被前室友Kei爆料「總是晚上出去」,美珠心虛(?)到急喊卡,鄭叡仁正要接著說話她就制止:「安靜點!」殊不知叡仁是要幫她說話。Lovelyz相互爆料後還會講些其他故事來圓一下,小小的溫暖舉動都被劉在錫察覺。



Lovelyz當場唱跳了〈Ah-Choo〉、〈Hi~〉、〈Destiny〉與〈現在,我們〉四首名,完全沒有排練光靠過往記憶,成員們的失誤與相互提醒都變成可愛小插曲。站在VIP席位觀賞的劉在錫、Haha、李伊庚、李美珠與朱宇宰都激動不已,劉在錫激動表情都被錄下,李伊庚甚至紅眼眶。



Lovelyz將隨著《玩什麼好呢》進行「一起玩吧,春天」校慶表演。另外,她們節目上也透露「爸爸」般的製作人尹尚承諾過,如果她們再合體就要替她們寫新歌,不曉得會不會實現呢?



▼節目精華片段



此集《玩什麼好呢》播畢,「Lovelyz」關鍵字馬上登上X(Twitter)流行趨勢,大家瘋傳節目內容,或是回憶自己當年所喜愛的Lovelyz,而音源平台如Melon也湧入搜尋聆聽。



▼Lovelyz有面對面的編舞,成員間會擠眉弄眼逗對方都被節目捕捉,網友寫下:「這個美好到其他都像假的,字幕都留下我的眼淚,「只屬於Lovelyz愉快的秘密」。」



▼「Lovelyz〈Ah-Choo〉和〈Destiny〉來了瘋了」



▼「不要哭泣 我會長久珍惜」(〈Beautiful Days〉歌詞)



▼「那也是愛吧 我會那樣呼喚你……」(〈Lost N Found〉歌詞)



▼音源平台Melon湧入網友搜尋Lovelyz歌曲



#러블리즈 #Lovelyz trending on Melon real time search



#1 Lovelyz

#3 Hi~

#5 Hi~ Lovelyz

#6 Lovelyz Hi~

#7 Ah-Choo

#9 Destiny pic.twitter.com/6cUXpaYhfx