《玩什麼好呢》再掀回憶！Loveylz解約後久違合體唱跳還要活動，隨即登熱搜

《玩什麼好呢》曾召喚人們對SG Wannabe、LABOUM、TEEN TOP等歌手的回憶與熱愛，今在新企畫「一起玩吧，春天」邀請出道第10週年的Loveylz，又是一波回憶殺！

今年是三代女團Loveylz出道第10週年，成員們曾表達過想一同活動的想法，總算藉由節目《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）開始實行！本身是Lovelyz成員也是《玩什麼好呢》班底的美珠，開場時便藏不住笑容，與Baby Soul（現活動名李洙姃）、劉智愛、徐智秀、Kei、柳樹整、鄭叡仁站一排打招呼，場面可是睽違2年有（按：Jin有其他行程排不開）。



聊聊過去聊聊近況，Kei獨有的撒嬌從以前到現在劉在錫都無法適應，劉在錫被群起攻擊慌張的急忙道歉，場面相當爆笑。還有，美珠被前室友Kei爆料「總是晚上出去」，美珠心虛(?)到急喊卡，鄭叡仁正要接著說話她就制止：「安靜點！」殊不知叡仁是要幫她說話。Lovelyz相互爆料後還會講些其他故事來圓一下，小小的溫暖舉動都被劉在錫察覺。



Lovelyz當場唱跳了〈Ah-Choo〉、〈Hi~〉、〈Destiny〉與〈現在，我們〉四首名，完全沒有排練光靠過往記憶，成員們的失誤與相互提醒都變成可愛小插曲。站在VIP席位觀賞的劉在錫、Haha、李伊庚、李美珠與朱宇宰都激動不已，劉在錫激動表情都被錄下，李伊庚甚至紅眼眶。



Lovelyz將隨著《玩什麼好呢》進行「一起玩吧，春天」校慶表演。另外，她們節目上也透露「爸爸」般的製作人尹尚承諾過，如果她們再合體就要替她們寫新歌，不曉得會不會實現呢？



▼節目精華片段



此集《玩什麼好呢》播畢，「Lovelyz」關鍵字馬上登上X（Twitter）流行趨勢，大家瘋傳節目內容，或是回憶自己當年所喜愛的Lovelyz，而音源平台如Melon也湧入搜尋聆聽。



▼Lovelyz有面對面的編舞，成員間會擠眉弄眼逗對方都被節目捕捉，網友寫下：「這個美好到其他都像假的，字幕都留下我的眼淚，「只屬於Lovelyz愉快的秘密」。」



이거 너무 아름다워서 다른 건 다 가짜같다

자막도 존내 눈물 남

'러블리즈만의 유쾌한 비밀' pic.twitter.com/N8KdKBZJ98 — 도배 (@paperin9) March 30, 2024

▼「Lovelyz〈Ah-Choo〉和〈Destiny〉來了瘋了」



러블리즈 아츄랑 데스티니 온다 ㅁㅊ pic.twitter.com/GEIGTmQyhR — 지기 (@jigiya0320) March 27, 2024

▼「不要哭泣 我會長久珍惜」（〈Beautiful Days〉歌詞）



울지마 난 아주 오래도록 소중히할테니 pic.twitter.com/IqTjOvoWUF — 지기 (@jigiya0320) March 30, 2024

▼「那也是愛吧 我會那樣呼喚你……」（〈Lost N Found〉歌詞）



그 또한 사랑이겠죠 내가 그렇게 부를테니



널 좋아해 가볍게 툭 하니 던지고

장난 속에 담아서 몇번을 돌려 말하고

널 사랑해 포장해둔 그때 그대로

주인 없이 낡아서 먼지만 쌓여가잖아 pic.twitter.com/USdWiow7p9 — 지기 (@jigiya0320) March 30, 2024

▼音源平台Melon湧入網友搜尋Lovelyz歌曲



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