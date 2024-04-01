2024.04.01韓網熱帖：BABYMONSTER主打歌《SHEESH》韓網反應

YG新女團BABYMONSTER今日以7人完整體發佈正式出道專輯《BABYMONS7ER》，主打歌《SHEESH》在韓網引起熱議。

韓國網友評論：

1. 副歌是怎樣kkk驚慌

2. Sheesh sheesh的部份聽起來不舒服，不想聽第二遍

3. 我阿嫲（阿嬤）驅趕蟲子時發出的就是這個聲音

4. 哇... 最近其他新出道的團歌曲一聽就是能在TikTok Reels大火的感覺，這個...太老式了

5. 還不如《Better Up》...

6. 啊怎麼辦... 梁鉉錫必須放手了，太老土

7. 沒有Teddy真的差好多...歌本身很糟，全靠成員們實力救回一點

8. 現在的趨勢是自然輕鬆，這種非常用力、假裝致命的概念看起來又老土又肉麻

9. 概念是復古嗎？完全是世紀末感性，嚇到我

10. 好像三代團...

11. 彷彿聽到Jisoo和Rosé的聲音kkk

12. 好可惜成員們的能力值...

13. 怎麼有種沒唱完的感覺，只有雅譞高音驚艷

14. 成員們很有實力，但總感覺是哪裡見過的概念、造型、MV，以及哪裡聽過的歌曲，結果變成很普通的偶像團

15. 泰國或東南亞國家受BLACKPINK影響做的偶像音樂都比這好聽

16. 歌曲跟2NE1時期有區別嗎？

17. 就是YG一直以來的風格，但副歌太差了，編舞也是

18. 歌和MV都像10年前的ᅲᅲᅲ太讓人想起BLACKPINK，腦海裡自動分出BLACKPINK哪位成員唱哪段

19. 難以相信這是有IVE和NewJeans的時代

20. 很無趣... 現在的女團從概念到歌曲氛圍都很多樣、聽起來很有趣，她們有種微妙的似曾相識感，實力強但缺乏新人感，可惜

21. 這首歌如果7年前出一定大爆ᅮ歌很好但不符合趨勢... 副歌也缺乏中毒性... 現在YG已經跟不上趨勢和流行了嗎...

22. 歌很有趣，但成員們的面孔不是很YG，像中小企業的團

23. 我覺得很好聽，想看舞台

24. 有種BLACKPINK在表演15年前音樂的感覺，大發kkk豪情萬丈宣佈這次是真正出道，結果只有這樣，令人歎息

25. 很有YG色彩，good

26. YG果然是我的菜kkk比上次的歌好多了，不過確實後半部有些弱、節拍等方面比不上Teddy

27. BLACKPINK剛出道時也被人說像2NE1，我覺的很好，會紅的

出處：https：//theqoo.net/hot/3163903457

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