《玩什么好呢》再掀回忆！Loveylz解约后久违合体唱跳还要活动，随即登热搜

《玩什么好呢》曾召唤人们对SG Wannabe、LABOUM、TEEN TOP等歌手的回忆与热爱，今在新企画「一起玩吧，春天」邀请出道第10周年的Loveylz，又是一波回忆杀！

今年是三代女团Loveylz出道第10周年，成员们曾表达过想一同活动的想法，总算藉由节目《玩什么好呢》（玩甚么好呢）开始实行！本身是Lovelyz成员也是《玩什么好呢》班底的美珠，开场时便藏不住笑容，与Baby Soul（现活动名李洙姃）、刘智爱、徐智秀、Kei、柳树整、郑睿仁站一排打招呼，场面可是睽违2年有（按：Jin有其他行程排不开）。



聊聊过去聊聊近况，Kei独有的撒娇从以前到现在刘在锡都无法适应，刘在锡被群起攻击慌张的急忙道歉，场面相当爆笑。还有，美珠被前室友Kei爆料「总是晚上出去」，美珠心虚(?)到急喊卡，郑睿仁正要接著说话她就制止：「安静点！」殊不知睿仁是要帮她说话。Lovelyz相互爆料后还会讲些其他故事来圆一下，小小的温暖举动都被刘在锡察觉。



Lovelyz当场唱跳了〈Ah-Choo〉、〈Hi~〉、〈Destiny〉与〈现在，我们〉四首名，完全没有排练光靠过往记忆，成员们的失误与相互提醒都变成可爱小插曲。站在VIP席位观赏的刘在锡、Haha、李伊庚、李美珠与朱宇宰都激动不已，刘在锡激动表情都被录下，李伊庚甚至红眼眶。



Lovelyz将随著《玩什么好呢》进行「一起玩吧，春天」校庆表演。另外，她们节目上也透露「爸爸」般的制作人尹尚承诺过，如果她们再合体就要替她们写新歌，不晓得会不会实现呢？



▼节目精华片段



此集《玩什么好呢》播毕，「Lovelyz」关键字马上登上X（Twitter）流行趋势，大家疯传节目内容，或是回忆自己当年所喜爱的Lovelyz，而音源平台如Melon也涌入搜寻聆听。



▼Lovelyz有面对面的编舞，成员间会挤眉弄眼逗对方都被节目捕捉，网友写下：「这个美好到其他都像假的，字幕都留下我的眼泪，「只属於Lovelyz愉快的秘密」。」



이거 너무 아름다워서 다른 건 다 가짜같다

자막도 존내 눈물 남

'러블리즈만의 유쾌한 비밀' pic.twitter.com/N8KdKBZJ98 — 도배 (@paperin9) March 30, 2024

▼「Lovelyz〈Ah-Choo〉和〈Destiny〉来了疯了」



러블리즈 아츄랑 데스티니 온다 ㅁㅊ pic.twitter.com/GEIGTmQyhR — 지기 (@jigiya0320) March 27, 2024

▼「不要哭泣 我会长久珍惜」（〈Beautiful Days〉歌词）



울지마 난 아주 오래도록 소중히할테니 pic.twitter.com/IqTjOvoWUF — 지기 (@jigiya0320) March 30, 2024

▼「那也是爱吧 我会那样呼唤你……」（〈Lost N Found〉歌词）



그 또한 사랑이겠죠 내가 그렇게 부를테니



널 좋아해 가볍게 툭 하니 던지고

장난 속에 담아서 몇번을 돌려 말하고

널 사랑해 포장해둔 그때 그대로

주인 없이 낡아서 먼지만 쌓여가잖아 pic.twitter.com/USdWiow7p9 — 지기 (@jigiya0320) March 30, 2024

▼音源平台Melon涌入网友搜寻Lovelyz歌曲



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