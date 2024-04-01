【K社韓國小百科】雪嶽山「搖晃岩」被留學生合力推落？！韓國最經久不衰愚人節假新聞，風靡20多年仍有人上當

今天是誰又被騙了？！XD

「搖晃岩」（又稱 動岩）是雪嶽山著名景點之一，位於繼祖庵門前，本體是一顆直徑2.5米、接近球形的大石頭，看起來一推就會搖晃、吸引很多人上前嘗試，但據說「手感」相當穩固。前不久韓惠珍、旗安84、李施彥登雪嶽山時也有嘗試，岩石紋絲不動：





今早韓網論壇有人貼出緊急新聞，稱昨日凌晨有11名來自美國的留學生參觀搖晃岩時將其推落下山，被警方以破壞文化財產為由立案。 據悉當時導遊介紹稱「搖晃岩不論如何用力推都只會搖晃不會墜落」，留學生認為根本是胡扯，於是集結平均體重89kg的11人之力，結果真的把岩石推落下去。 附近目擊者透露，搖晃岩墜落時發出轟然巨響：「砰~！」

實際上，這則驚人的「新聞」是在韓國流傳超過二十年的愚人節玩笑，「砰」的韓文뻥就是「說謊」XD「搖晃岩墜落說」2001年誕生於首爾債券市場，當時雪嶽山管理處職員接到幾十通詢問電話，忙得不可開交。

之後每年愚人節這則假新聞都會重現、只是細節有所變化，2020年還登上韓國入口網站熱門搜尋趨勢第2，令雪嶽山國立公園管理處不得不在臉書登出澄清聲明：「搖晃岩仍然健在。 」



今年仍有不少人上當，但其實這麼多年過去，也有蠻多韓國網友已經熟悉套路，只是很享受假裝被騙的感覺：「當你刷到這篇，意味著愚人節又到了」「點進來就是為了看多少人被騙」「每年都上當的人就是我」「必須看到這篇才能有愚人節實感」「每年都推石頭被抓、又每年都來旅遊的美國留學生」「 哇我第一次見，真的氣炸了kkk」

▽最後分享一下韓國民眾試推「搖晃岩」的效果，其實要講究方向，像第二支影片那樣側向推才會搖晃：



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