《玩什麼好呢？》「珠珠」朴真珠&李美珠道別！開場很暴走，最後一刻仍忍不住傷感ㅠㅠ

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）「珠珠姐妹」朴真珠（朴昣奏）與李美珠22日最後一次錄影，他們的最後一集已在31日播出，開場與結束成員間都忍不住傷感。

一開場劉在錫便嘆氣，幾個人欲言又止，可能是氣氛太尷尬，真珠搞笑喊「以後不會再見面了」各種「超直白」暴走，而美珠面對哥哥們的溫度差特別難為情，幾度忍不住發脾氣XD。劉在錫笑笑說：「他們想做什麼就讓他們做吧！」節目組似乎也想犒賞珠珠，來場美食店企劃，不過須在3小時內享用完畢，但任務成功的禮物是黃金！曾作為獎品卻沒人拿到的價值飆漲黃金米粒！



六人挑戰任務，第一個美食店之前就先挑戰了朴真珠幾年來總是失敗的多人跳繩，最後竟然成功跳了20下過關！在最後一次錄影挑戰成功，特別有意義，成員也相當感動。任務過程，六個人亦不時流露不捨，最感動的莫過於結尾……



六人壓線挑戰成功，一人能分一個黃金米粒，朱宇宰、李伊庚把自己的分給了真珠，劉在錫給了美珠，Haha見狀也不能不分，和美珠兩個人來回推拉了一陣XD。分完米粒後，成員們表情看起來都有些沉重，不過六個人還是笑著分別，節目回顧了珠珠精彩片段，加上兩人留下的話語（即‎兩人送咖啡車時留下的話），最後是六人深深擁抱彼此……



下集預告開場明顯冷清了不少，剩下的在錫、Haha、伊庚、宇宰四人，在車子裡無話可說相當安靜，但為了做效果還是打起精神？當日珠珠特地送上咖啡車，應該給了四人很大的能量吧！往後《玩什麼好呢？》會以此陣容持續下去，香港觀眾可於Viu收看完整節目。



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