《玩什麼好呢？》朴真珠&李美珠離開後四成員首錄影！珠珠姐妹貼心送上咖啡車附長文

《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢）上週拍攝日22日，宣布了「珠珠姐妹」、「珠珠Secret」朴真珠（朴昣奏）與李美珠下車消息，引發不少觀眾遺憾。而本週拍攝日29日，是兩人首度缺席錄影的日子，官方發布照片透露珠珠姐妹雖不在，但心意到了，暖心送上咖啡車為團隊應援。

照片乍看剩下四人劉在錫、Haha、李伊庚與朱宇宰，一次少了兩人，陣容一時變得相較空虛，不過仔細看背景，背景是珠珠姐妹送上的咖啡車，兩人其實也入鏡了，用不同方式再同框。更令人感動的是，珠珠姐妹寫下了長長的文字。官方如此發文：「《玩什麼好呢》永遠的妹妹珠珠姐妹。珍珠&美珠送來的咖啡車，托兩人的福，成員和工作人員們拍攝進行地很安心。」



照片雖看不清楚咖啡車上寫的全文，但據官方向各大韓媒透露的內容，朴真珠寫下：「透過《玩什麼好呢？》獲得了許多人的喜愛，獲得了寶貴的經驗且學到很多。也感謝一直害怕新挑戰的自己鼓起勇氣邁出一步，讓我知道新的世界和有趣的事情正等著我。」李美珠寫：「來到這裡的日子彷彿就在幾天前，不知不覺過了四年，就這樣和大家道別了。雖然朝新的道路前進，但在這裡一起度過的珍貴緣分將永遠記在心裡。」



看了這樣的內容，觀眾更不捨珠珠姐妹的離開，希望有朝一日兩人會回來當嘉賓。而四成員和咖啡車合照的認證照特別比愛心，不僅讓觀眾感到可愛，也讓觀眾感受《玩什麼好呢》成員間的兄妹愛。



珠珠姐妹下車的當集已在今（31）日晚間播出，香港觀眾可於Viu收看。



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