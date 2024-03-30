李到晛服兵役近況：參加慶典載歌載舞，跳PSY《That That》舞姿魔性引討論「請出演音樂劇 vs 幸好沒當偶像」

韓國最大型櫻花慶典「鎮海軍港節」近日正在火熱舉辦，昨天開始空軍軍樂隊來到現場進行演出，正在服兵役的李到晛也和同袍們一起登台，積極投入的狀態吸引不少稱讚。

韓國空軍YT帳號提前一天預告參加鎮海軍港節，片中軍樂隊正在緊張排練，李到晛熱情邀請大家來觀看演出。



昨日首演中，空軍軍樂隊表演了PSY的《That That》等歌曲，李到晛主演的《破墓》近日成功突破一千萬觀影人次，MC介紹他是「千萬演員李到晛」：



李到晛唱歌時見縫插針加入電影中台詞「原來是白虎啊」XD



有粉絲分享等待上場的李到晛、問他可否來自己夢裡，李到晛：「啊，馬上就去！」XD



...?

13초 부근,,, 팬분이 “제 꿈에도 와주세요!!” 하고 드립치니까 “아 금방 갈게요ㅎㅎ” 한 거임?



이도현 fox력 대체 pic.twitter.com/JUE8fRBb1A — 나미 (@m9yb2) March 29, 2024

這顏值和氣質，真的不是在拍電影嗎？！



이도현 군대 사건



이도현이 군대에 가서도 존나 잘생긴 사건이다 pic.twitter.com/2mXfYZGaUy — 돌아온 덕후 (@Osoma90) March 29, 2024

진짜 미칠 것 같다

아무래도 진해군항제도 이도현 필모인 것 같다 pic.twitter.com/tuihvC5bYV — 나미 (@m9yb2) March 29, 2024

關於他的舞姿就有些見仁見智，有人認為很棒、不失之前參加舞蹈比賽的風采，也有人認為頗為魔性、 幸虧沒有當偶像XD可以肯定的是看起來十分開心！



이도현 댓댓 볼 사람 ヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲ pic.twitter.com/tal8bJhvTd — ₁₀ (@10dailx) March 29, 2024

이도현 잔망 어쩔건데 표현력 어쩔건데 제발 마지막까지 봐주시길 pic.twitter.com/CfulkDcl0k — 력매 (@iiideallyyy) March 30, 2024

에바야 저화질 이도현 존나 귀여워 pic.twitter.com/qCQiDODj3E — 력매 (@iiideallyyy) March 30, 2024

對於李到晛積極努力的態度，網友就一致給出高評價：「他真的一直很努力生活，讓人超有好感」「好可愛，看起來好開心」「沒人比他的軍隊生活滿意度更高」「沒人阻攔，徹底放飛了kkk」「又帥氣又好笑」「跳舞不錯耶，以後會演音樂劇嗎？」「 千萬演員都這樣努力，我也要反省了」

軍樂團這次在鎮海軍港節帶來一連3天的演出、從3月29日至31日，明天還有機會繼續欣賞李到晛歌舞表演~



Lee Dohyun at 62nd Jinhae Military Band & Honor Guard Festival 2024

"That That PSY ft Suga"#LeeDoHyun #이도현 pic.twitter.com/0LQzyIIbFe — (@blueskypallette) March 29, 2024

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞