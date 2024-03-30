李到晛服兵役近況：參加慶典載歌載舞，跳PSY《That That》舞姿魔性引討論「請出演音樂劇 vs 幸好沒當偶像」
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李到晛服兵役近況：參加慶典載歌載舞，跳PSY《That That》舞姿魔性引討論「請出演音樂劇 vs 幸好沒當偶像」

明星   2024年3月30日   星期六19:44   Sani  

（封面圖源：Youtube@대한민국공군截圖，X@blueskypallette截圖）

韓國最大型櫻花慶典「鎮海軍港節」近日正在火熱舉辦，昨天開始空軍軍樂隊來到現場進行演出，正在服兵役的李到晛也和同袍們一起登台，積極投入的狀態吸引不少稱讚。

韓國空軍YT帳號提前一天預告參加鎮海軍港節，片中軍樂隊正在緊張排練，李到晛熱情邀請大家來觀看演出。

昨日首演中，空軍軍樂隊表演了PSY的《That That》等歌曲，李到晛主演的《破墓》近日成功突破一千萬觀影人次，MC介紹他是「千萬演員李到晛」：

李到晛唱歌時見縫插針加入電影中台詞「原來是白虎啊」XD

有粉絲分享等待上場的李到晛、問他可否來自己夢裡，李到晛：「啊，馬上就去！」XD

這顏值和氣質，真的不是在拍電影嗎？！

關於他的舞姿就有些見仁見智，有人認為很棒、不失之前參加舞蹈比賽的風采，也有人認為頗為魔性、 幸虧沒有當偶像XD可以肯定的是看起來十分開心！

對於李到晛積極努力的態度，網友就一致給出高評價：「他真的一直很努力生活，讓人超有好感」「好可愛，看起來好開心」「沒人比他的軍隊生活滿意度更高」「沒人阻攔，徹底放飛了kkk」「又帥氣又好笑」「跳舞不錯耶，以後會演音樂劇嗎？」「 千萬演員都這樣努力，我也要反省了」

軍樂團這次在鎮海軍港節帶來一連3天的演出、從3月29日至31日，明天還有機會繼續欣賞李到晛歌舞表演~

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