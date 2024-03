李到晛服兵役近況：參加慶典載歌載舞，跳PSY《That That》舞姿魔性引討論「請出演音樂劇 vs 幸好沒當偶像」

韓國最大型櫻花慶典「鎮海軍港節」近日正在火熱舉辦,昨天開始空軍軍樂隊來到現場進行演出,正在服兵役的李到晛也和同袍們一起登台,積極投入的狀態吸引不少稱讚。

韓國空軍YT帳號提前一天預告參加鎮海軍港節,片中軍樂隊正在緊張排練,李到晛熱情邀請大家來觀看演出。



昨日首演中,空軍軍樂隊表演了PSY的《That That》等歌曲,李到晛主演的《破墓》近日成功突破一千萬觀影人次,MC介紹他是「千萬演員李到晛」:



李到晛唱歌時見縫插針加入電影中台詞「原來是白虎啊」XD



有粉絲分享等待上場的李到晛、問他可否來自己夢裡,李到晛:「啊,馬上就去!」XD



這顏值和氣質,真的不是在拍電影嗎?!



關於他的舞姿就有些見仁見智,有人認為很棒、不失之前參加舞蹈比賽的風采,也有人認為頗為魔性、 幸虧沒有當偶像XD可以肯定的是看起來十分開心!



對於李到晛積極努力的態度,網友就一致給出高評價:「他真的一直很努力生活,讓人超有好感」「好可愛,看起來好開心」「沒人比他的軍隊生活滿意度更高」「沒人阻攔,徹底放飛了kkk」「又帥氣又好笑」「跳舞不錯耶,以後會演音樂劇嗎?」「 千萬演員都這樣努力,我也要反省了」

軍樂團這次在鎮海軍港節帶來一連3天的演出、從3月29日至31日,明天還有機會繼續欣賞李到晛歌舞表演~



Lee Dohyun at 62nd Jinhae Military Band & Honor Guard Festival 2024

"That That PSY ft Suga"#LeeDoHyun #이도현 pic.twitter.com/0LQzyIIbFe