Teddy製作混聲團本月出道！ALLDAY PROJECT成員介紹公開，網讚有「成年人專屬的自信」

13日，由著名製作人Teddy負責的新人混聲團體ALLDAY PROJECT通過官方SNS公開了出道紀錄片「DAY 1」，首次公開了各成員的成長經曆，以及初次見面的故事，獲得大量關註。

ALLDAY PROJECT由3位女成員和2位男成員組成，其中最早引起關注的就是帶有「新世界集團外孫女」標籤的Annie。 今年23歲的Annie在7歲時偶然看到2NE1和BIGBANG的《Lollipop》MV，開始嚮往K-POP音樂和舞台，被家人多次否定歌手夢後，終於以考上大學為條件獲得允許。 Annie知道很多人對她心存懷疑，所以一直在努力證明自己對歌手夢想的渴望。



同樣23歲的Tarzan曾在美國讀小學、是班級里唯一的亞洲人，為了證明自己而接觸Hip-Hop音樂。 Tarzan的姐姐是芭蕾舞演員，在姐姐建議下曾學習現代舞，但他知道內心嚮往的一直是Hip-Hop。



Bailey是韓裔美國人，今年21歲的她從2歲半開始跳舞，因為熱愛而成為舞者和編舞師、為不少K-POP藝人擔任過編舞，自然而然地走上歌手道路。



今年20歲的Woochan已在演藝圈打拚多年，有童星、模特等多重身份。 國小3年級赴俄羅斯參加冬奧會從而結識舞團老師，回來後開始學舞並接觸Hip-Hop音樂，12歲參加《SHOW ME THE MONEY 6》並成為闖入決賽的最年輕參賽者，還在BIGHIT MUSIC出道組Trainee A度過練習生時光，期待通過ALLDAY PROJECT創造更有趣的新篇章。



同樣20歲的Youngseo小時候經常和爸媽一起聽音樂，當練習生後發現非常適合自己的個性，下定決心走歌手道路，因為喜歡The Black Label的音樂而毛遂自薦，最終成功加入公司。



Tarzan認為隊友各有不同優勢，初次見面便感到一定能成功。 Annie表示初見大家時完全不感到尷尬，只有對未來合作的期待。 Youngseo則透露，練習生時期因為要做月末評價而經常整天一起在練習室，因此變得熟悉。 五位成員都有強烈的個性和目標，共同參與創作並互相評價，希望成為無法替代的「game changer」。



相較於近年來低齡化趨勢愈加嚴重的偶像市場，ALLDAY PROJECT全部成員都已成年，談吐成熟、 有明確的成長經歷和目標，讓很多人感到耳目一新，紛紛留言表達好感和期待：「他們看起來非常專業，是完成型的藝人」「每個人出道前都有自己的事業和生活，就像完成了支線任務，現在輪到主線任務出道」「這個團的氣質充滿自信，仿彿在說『你們一定會愛上我們』，而不是『請喜歡我們』」 現在很多偶像都是無趣的複製粘貼，大公司因為擔心戀愛而不敢推出混聲團，Teddy無異於做出豪賭」「這是整個K-POP的全新挑戰，新鮮、各具個性，一定會大受歡迎」。



此外，ALLDAY PROJECT將於6月16日公開出道單曲《FAMOUS》MV，23日正式出道。



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