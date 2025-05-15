李到晛退伍立即啟動亞洲巡迴見面會！7月赴台北&香港親見粉絲

李到晛前天剛剛結束兵役正式退伍，昨日就通過官方SNS宣佈，將從6月開始舉辦亞洲巡迴粉絲見面會《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN]》，親赴台北、香港、東京、曼谷等城市與當地粉絲見面。

這是李到晛出道以來舉辦的第一次亞洲巡迴見面會，標題[Re DO HYUN]代表演員李到晛因兵役暫時停滯的時間重新開始流動。 李到晛入伍前就多次向粉絲約定一定會舉辦見面會，退伍後暫時推遲諸多新作邀約，第一件要做的事就是和粉絲見面。



李到晛本月13日退伍，第二天就通過IG對見面會給出暗示，分享近照並留言道：「對我來說不算短暫的1年9個月，按年份來算已經3年。 原本覺得漫長的時光，一旦過去了反而覺得轉瞬即逝，心中有些不捨，但也因為盡全力、無悔地完成了軍旅生活，感到十分輕鬆自在。」

「我正在準備一個能夠與粉絲們面對面交流的機會，希望分享這段時間以來未能與大家說出的心裡話！我正在努力準備，盡可能展現更多樣的面貌！希望大家撥冗蒞臨，讓我能藉此稍微回報粉絲們給予我的愛，不勝感激。」



李到晛2023年8月14日入伍，服役期間有多部作品陸續亮相，包括電影《破墓》、Netflix劇集《Sweet Home 2》、TVING劇集《死期將至》等，給人一種他一直在活躍的錯覺XD其中憑《破墓》斬獲了第59屆百想藝術大賞電影部門最佳男新人獎，當時他請假穿著軍服出席頒獎禮，發表獲獎感言時還特地感謝戀人林智妍，事業愛情雙豐收。



[Re DO HYUN]將於6月14日至15日在首爾誠信女子大學舉辦首場，6月28日在雅加達、7月4日在大阪、7月6日在東京、7月12日在台北、7月19日在曼谷、7月26日在香港、8月2日在馬尼拉續陸與當地粉絲見面。



李到晛目前正在挑選復出作品，其中由洪氏姐妹執筆、被稱為「男版《德魯納酒店》」的《Grand Galaxy》已進入最終討論階段。

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