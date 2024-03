李到晛服兵役近况：参加庆典载歌载舞，跳PSY《That That》舞姿魔性引讨论「请出演音乐剧 vs 幸好没当偶像」

韩国最大型樱花庆典「镇海军港节」近日正在火热举办,昨天开始空军军乐队来到现场进行演出,正在服兵役的李到晛也和同袍们一起登台,积极投入的状态吸引不少称赞。

韩国空军YT帐号提前一天预告参加镇海军港节,片中军乐队正在紧张排练,李到晛热情邀请大家来观看演出。



昨日首演中,空军军乐队表演了PSY的《That That》等歌曲,李到晛主演的《破墓》近日成功突破一千万观影人次,MC介绍他是「千万演员李到晛」:



李到晛唱歌时见缝插针加入电影中台词「原来是白虎啊」XD



有粉丝分享等待上场的李到晛、问他可否来自己梦里,李到晛:「啊,马上就去!」XD



这颜值和气质,真的不是在拍电影吗?!



关於他的舞姿就有些见仁见智,有人认为很棒、不失之前参加舞蹈比赛的风采,也有人认为颇为魔性、 幸亏没有当偶像XD可以肯定的是看起来十分开心!



对於李到晛积极努力的态度,网友就一致给出高评价:「他真的一直很努力生活,让人超有好感」「好可爱,看起来好开心」「没人比他的军队生活满意度更高」「没人阻拦,彻底放飞了kkk」「又帅气又好笑」「跳舞不错耶,以后会演音乐剧吗?」「 千万演员都这样努力,我也要反省了」

军乐团这次在镇海军港节带来一连3天的演出、从3月29日至31日,明天还有机会继续欣赏李到晛歌舞表演~



Lee Dohyun at 62nd Jinhae Military Band & Honor Guard Festival 2024

"That That PSY ft Suga"#LeeDoHyun #이도현 pic.twitter.com/0LQzyIIbFe