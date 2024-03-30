李到晛服兵役近况：参加庆典载歌载舞，跳PSY《That That》舞姿魔性引讨论「请出演音乐剧 vs 幸好没当偶像」
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李到晛服兵役近况：参加庆典载歌载舞，跳PSY《That That》舞姿魔性引讨论「请出演音乐剧 vs 幸好没当偶像」

明星   2024年3月30日   星期六19:44   Sani  

（封面图源：Youtube@대한민국공군截图，X@blueskypallette截图）

韩国最大型樱花庆典「镇海军港节」近日正在火热举办，昨天开始空军军乐队来到现场进行演出，正在服兵役的李到晛也和同袍们一起登台，积极投入的状态吸引不少称赞。

韩国空军YT帐号提前一天预告参加镇海军港节，片中军乐队正在紧张排练，李到晛热情邀请大家来观看演出。

昨日首演中，空军军乐队表演了PSY的《That That》等歌曲，李到晛主演的《破墓》近日成功突破一千万观影人次，MC介绍他是「千万演员李到晛」：

李到晛唱歌时见缝插针加入电影中台词「原来是白虎啊」XD

有粉丝分享等待上场的李到晛、问他可否来自己梦里，李到晛：「啊，马上就去！」XD

这颜值和气质，真的不是在拍电影吗？！

关於他的舞姿就有些见仁见智，有人认为很棒、不失之前参加舞蹈比赛的风采，也有人认为颇为魔性、 幸亏没有当偶像XD可以肯定的是看起来十分开心！

对於李到晛积极努力的态度，网友就一致给出高评价：「他真的一直很努力生活，让人超有好感」「好可爱，看起来好开心」「没人比他的军队生活满意度更高」「没人阻拦，彻底放飞了kkk」「又帅气又好笑」「跳舞不错耶，以后会演音乐剧吗？」「 千万演员都这样努力，我也要反省了」

军乐团这次在镇海军港节带来一连3天的演出、从3月29日至31日，明天还有机会继续欣赏李到晛歌舞表演~

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