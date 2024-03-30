李到晛服兵役近况：参加庆典载歌载舞，跳PSY《That That》舞姿魔性引讨论「请出演音乐剧 vs 幸好没当偶像」

韩国最大型樱花庆典「镇海军港节」近日正在火热举办，昨天开始空军军乐队来到现场进行演出，正在服兵役的李到晛也和同袍们一起登台，积极投入的状态吸引不少称赞。

韩国空军YT帐号提前一天预告参加镇海军港节，片中军乐队正在紧张排练，李到晛热情邀请大家来观看演出。



昨日首演中，空军军乐队表演了PSY的《That That》等歌曲，李到晛主演的《破墓》近日成功突破一千万观影人次，MC介绍他是「千万演员李到晛」：



李到晛唱歌时见缝插针加入电影中台词「原来是白虎啊」XD



有粉丝分享等待上场的李到晛、问他可否来自己梦里，李到晛：「啊，马上就去！」XD



...?

13초 부근,,, 팬분이 “제 꿈에도 와주세요!!” 하고 드립치니까 “아 금방 갈게요ㅎㅎ” 한 거임?



이도현 fox력 대체 pic.twitter.com/JUE8fRBb1A — 나미 (@m9yb2) March 29, 2024

这颜值和气质，真的不是在拍电影吗？！



이도현 군대 사건



이도현이 군대에 가서도 존나 잘생긴 사건이다 pic.twitter.com/2mXfYZGaUy — 돌아온 덕후 (@Osoma90) March 29, 2024

진짜 미칠 것 같다

아무래도 진해군항제도 이도현 필모인 것 같다 pic.twitter.com/tuihvC5bYV — 나미 (@m9yb2) March 29, 2024

关於他的舞姿就有些见仁见智，有人认为很棒、不失之前参加舞蹈比赛的风采，也有人认为颇为魔性、 幸亏没有当偶像XD可以肯定的是看起来十分开心！



이도현 댓댓 볼 사람 ヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲヲ pic.twitter.com/tal8bJhvTd — ₁₀ (@10dailx) March 29, 2024

이도현 잔망 어쩔건데 표현력 어쩔건데 제발 마지막까지 봐주시길 pic.twitter.com/CfulkDcl0k — 력매 (@iiideallyyy) March 30, 2024

에바야 저화질 이도현 존나 귀여워 pic.twitter.com/qCQiDODj3E — 력매 (@iiideallyyy) March 30, 2024

对於李到晛积极努力的态度，网友就一致给出高评价：「他真的一直很努力生活，让人超有好感」「好可爱，看起来好开心」「没人比他的军队生活满意度更高」「没人阻拦，彻底放飞了kkk」「又帅气又好笑」「跳舞不错耶，以后会演音乐剧吗？」「 千万演员都这样努力，我也要反省了」

军乐团这次在镇海军港节带来一连3天的演出、从3月29日至31日，明天还有机会继续欣赏李到晛歌舞表演~



Lee Dohyun at 62nd Jinhae Military Band & Honor Guard Festival 2024

"That That PSY ft Suga"#LeeDoHyun #이도현 pic.twitter.com/0LQzyIIbFe — (@blueskypallette) March 29, 2024

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