男神成勛零距離！台上台下跑不停〜全場送花又可抱抱自拍，粉絲超滿足！再變身DJ Roiii嗨翻全場

曾演出《婚詞離曲》《完美的結婚公式》《死期將至》的韓劇男主角成勛相隔五年終於又來到台灣與粉絲們見面，從一出場就從觀眾席走出並一一送上花束，更不時下台送上抱抱與自拍的福利，現場幾乎每位粉絲們都完成了近距離與男神互動的心願。

活動一開始成勛就從觀眾席登場，準備了許多粉絲玫瑰花束給現場所有粉絲們，讓全場的粉絲們都一擁而上，不過成勛也相當細心，希望照顧到每一位在場的粉絲，即使音樂已經結束他也已走上台，仍然堅持把花送給另一端的粉絲們，希望大家都能感受到他的誠意。



舞台上也播出了成勛近年來精彩的戲劇演出段落，畫面出現《完美的結婚公式》中的吻戲橋段時，引發全場粉絲們尖叫不斷，成勛則是在舞台上笑得好開心，他表示沒想到大家對於吻戲反應這麼大，不過也無法在舞台上重現這場戲，原本成勛想對著全場粉絲們重現自己劇中的求婚橋段，但只說了一句話就噗嗤笑了出來，最後他決定以自己的話劇《ART》中的一句長長的獨白來表現給大家看，成勛也不斷強調「我的話劇演得比大家想像中更好喔！」



成勛貼心準備了問答的環節，請粉絲們在入場前就寫好了便利貼，不過成勛挑出了幾張，上面都寫著「希望可以抱抱加自拍」之類的要求，成勛就直接跳下台走到粉絲們的位置，完成大家的心願。不過他也在台上多次重申，這個環節原本是希望給大家提出對他好奇的問題，沒想到成了所有粉絲們的許願池，話雖如此，成勛還是一一完成了大家的心願。



成勛也帶著師弟新人演員一起登場，還請所有粉絲們一起歡呼歡迎他出場，粉絲們也相當配合成勛的指示，營造出相當熱烈的氣氛。師弟也分享成勛在拍攝現場的趣事，即使上一秒鐘還在跟大家談笑，只要一聽到導演的ACTION，成勛就會馬上投入角色，讓師弟相當佩服。成勛也透露師弟在現場因為相當緊張，時常在彩排時就花盡了力氣演出，反而正式開拍時累到沒力，不過成勛也不忘請大家多多期待新人演員的表現。



成勛看到了粉絲的應援影片，相當感動，更帶來了一首中文歌曲「朋友」來報答粉絲。原本相當溫馨的歌曲一結束，成勛馬上換上白色T恤直接變身DJ Roiii，與師弟WOW一起帶來快歌與Rap演出，讓全場粉絲們全部都站起來High翻全場！



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