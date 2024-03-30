Lovelyz今晚《玩什麼好呢》團聚！李美珠才說以前很幸福就慘遭爆料，急喊：安靜點！

2014年出道，以清純風格打開知名度的女團Lovelyz，2021年解散後將二度上節目聊過往更要重現舞台，是人氣節目《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）！

《玩什麼好呢》新一企劃是「一起玩吧，春天」，要彌補疫情期間沒能和觀眾同樂的遺憾舉辦大型校慶，上週六23日播出的226集，問到班底們對哪名歌手的表演特別有印象，美珠也自豪的說自己登過台，就是愛豆Lovelyz時期。



今晚（30日）要播出227集，《玩什麼好呢》果真召回了Lovelyz！除了因行程排不開未出席的Jin，Baby Soul（現活動名李洙姃）、劉智愛、徐智秀、Kei、柳樹整與鄭叡仁都到齊！和《玩什麼好呢》班底美珠重聚！

聊起過往，美珠說每一天都很幸福，柳樹整馬上舉手要反駁，李洙姃爆料以前在宿舍房間都能聽到吵架聲，Kei更勁爆說美珠常常在晚上出門，美珠被攻擊到體無完膚忍不住吶喊：「安靜點！」後續7個人還是和樂融融唱跳了〈Ah-Choo〉、〈Hi~〉等名曲。



除了召回Loveylz，《玩什麼好呢》還替劉在錫、替鐘路爵士鼓老闆圓夢！找來了老闆演奏名曲〈愛情雨〉主唱g.o.d金泰宇！金泰宇一現身熱唱，全場客人和劉在錫都瘋了，老闆還感動到流眼淚……



▼預告片



此集227集，香港觀眾深夜可於黃Viu收看。Lovelyz劉智愛、李洙姃在節目播出前也搶先曝光合體合照囉！



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