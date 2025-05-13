今日期滿退伍的大勢演員李到晛回歸！即使當兵也有優秀作品～幾乎沒有空白期

大勢演員李到晛今日5月13日即將結束21個月兵役期退伍。李到晛於2023年8月14日進入訓練所，結束了基礎軍事訓練後，在空軍軍樂隊誠實履行了國防義務，期間也曾有幾場公開樂隊演出，大家也都能看到李到晛活躍的身影。

李到晛即使在國軍服役期間，也相當活躍參與公開演出，而他所主演的作品也陸續與大家見面，可說是幾乎沒有空白期，由李到晛所主演的首部大螢幕作品《破墓》在他入伍期間才上映，不過第一次演出電影就已經讓他躋身千萬演員的行列，並獲得第60屆百想藝術大賞的男子新人演員獎，表現相當出色。而在他入伍後還有作品《死期將至》《甜蜜家園2》《甜蜜家園3》陸續公開，因此可說是幾乎沒有空白期，大家一直都有看到李到晛的作品。



李到晛自2017年以tvN電視劇《機智牢房生活》出道小螢幕，接連演出《回到18歲》《甜蜜家園》《黑暗榮耀》《壞媽媽》《憂鬱症》等電視劇作品，各種不一樣的角色開啟多樣化的戲路，也展現李到晛的深厚演技實力，令觀眾印象深刻。也因此許多觀眾與劇本都正在等待李到晛退伍，各種邀約接踵而至，目前李到晛正在評估的是洪氏姐妹的新作《grand galaxy》（暫譯），也令人期待他回歸後的下一步。



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