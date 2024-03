PEAK TIME冠軍男團-VANNER宣布5月10日來台開唱

這一韓流男團就是這麼的獨創!當別人追隨的偶像稱呼為「愛豆(IDOL)」時,而VVS(官粉名)所追隨的偶像VANNER,則是被命名為「打工豆」,五位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian(成國)與泳光,以超強實力,拿下韓國人氣音樂賽制「PEAK TIME」節目總冠軍

自去年7/15首次來台北參與「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」演出後,VANNER終於正式宣佈將於5/10(五)將於新莊「Zepp New Taipei」舉辦「2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI」,VVS總算如願以償,能看到VANNER的首次專場了!

VANNER五位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian(成國)與泳光在「PEAK TIME」初登場時,就是以邊打工與邊練舞的雙向姿態實踐夢想,團員彼此成為彼此的支柱,早上辛勤幹活賺錢、晚上則齊聚為比賽練習,五位男孩一步一腳印成功站上舞台發光,VANNER其精神感動無數粉絲,把「團隊一心」、「永不放棄」與「心存感激」當座右銘的VANNER,這次專場,得知特別規劃了台北一站,VANNER相當興奮,隊長泰煥說:「還記得去年在台北與高雄兩地演出,當時受到粉絲支持厚愛,到現在我們仍念念不忘,這次榮幸在台北舉辦專場,我與成員都十分期待,屆時我們一定會帶來最棒的舞台內容,敬請期待!」。而隊長泰煥也代表VANNER宣布,成員Ahxian(成國)將於5/7入伍,不過他也強調VANNER一條心不變,而成員也說:「希望VVS能跟我們一起祝福Ahxian(成國)。」。

透過「PEAK TIME」,粉絲真正認識VANNER骨子裡鑲著天生藝人的命格,與藏在靈魂後面的堅毅築夢信念,在拿下冠軍肯定後,VANNER於2023年推出首張迷你專輯「VENI VIDI VICI」,與今年1月底推出第二張迷你專輯「CAPTURE THE FLAG」,工作邀約接踵而至,VANNER始終抱持初心全力以赴,而他們終於規劃出時間,要好好展開親謝粉絲的巡演,而其中一站便是台北,VANNER也邀請所有VVS前來齊聚,他們不但準備了豐富的歌單外,還要用最強的跳舞神技,讓大家視覺、聽覺都全面HIGH翻!更多「2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI」活動詳情,請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團:https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG:https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢



節目名稱:2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI

演出日期:2024年05月10日(五)

入場時間:18:30(依現場實際情況而定)

演出時間:19:30

演出地點:Zepp New Taipei

演出地址:新北市新莊區新北大道四段3號8樓

活動票價:VIP A區 NT$4,980 / VIP B區 NT$4,980 / 2樓座席C區 NT$3,980 / 身心席NT$2,490

起售時間:2024/3/30(六)11:00

購票方式:Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台(全面開賣)

身障購買:Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

購票網址:https://ticketplus.com.tw/ 網頁建置中

ShowOffice官網會員募集好康大相送:

加入會員(填寫表單)即送「2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI」精美小卡,還有機會獲得多項福利,詳情請洽ShowOffice查詢。

連結:https://reurl.cc/E4AE2m

主辦單位:SHOW Office Entertainment.co.ltd(主辦保留活動異動之權利)

資料提供:SHOW Office

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞