PEAK TIME冠軍男團-VANNER宣布5月10日來台開唱

這一韓流男團就是這麼的獨創！當別人追隨的偶像稱呼為「愛豆（IDOL）」時，而VVS（官粉名）所追隨的偶像VANNER，則是被命名為「打工豆」，五位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian（成國）與泳光，以超強實力，拿下韓國人氣音樂賽制「PEAK TIME」節目總冠軍

自去年7/15首次來台北參與「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」演出後，VANNER終於正式宣佈將於5/10（五）將於新莊「Zepp New Taipei」舉辦「2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI」，VVS總算如願以償，能看到VANNER的首次專場了！

VANNER五位成員泰煥、GON、慧成、Ahxian（成國）與泳光在「PEAK TIME」初登場時，就是以邊打工與邊練舞的雙向姿態實踐夢想，團員彼此成為彼此的支柱，早上辛勤幹活賺錢、晚上則齊聚為比賽練習，五位男孩一步一腳印成功站上舞台發光，VANNER其精神感動無數粉絲，把「團隊一心」、「永不放棄」與「心存感激」當座右銘的VANNER，這次專場，得知特別規劃了台北一站，VANNER相當興奮，隊長泰煥說：「還記得去年在台北與高雄兩地演出，當時受到粉絲支持厚愛，到現在我們仍念念不忘，這次榮幸在台北舉辦專場，我與成員都十分期待，屆時我們一定會帶來最棒的舞台內容，敬請期待！」。而隊長泰煥也代表VANNER宣布，成員Ahxian（成國）將於5/7入伍，不過他也強調VANNER一條心不變，而成員也說：「希望VVS能跟我們一起祝福Ahxian（成國）。」。

透過「PEAK TIME」，粉絲真正認識VANNER骨子裡鑲著天生藝人的命格，與藏在靈魂後面的堅毅築夢信念，在拿下冠軍肯定後，VANNER於2023年推出首張迷你專輯「VENI VIDI VICI」，與今年1月底推出第二張迷你專輯「CAPTURE THE FLAG」，工作邀約接踵而至，VANNER始終抱持初心全力以赴，而他們終於規劃出時間，要好好展開親謝粉絲的巡演，而其中一站便是台北，VANNER也邀請所有VVS前來齊聚，他們不但準備了豐富的歌單外，還要用最強的跳舞神技，讓大家視覺、聽覺都全面HIGH翻！更多「2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI」活動詳情，請上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉絲團：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查詢



節目名稱：2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI

演出日期：2024年05月10日（五）

入場時間：18：30（依現場實際情況而定）

演出時間：19：30

演出地點：Zepp New Taipei

演出地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓

活動票價：VIP A區 NT$4,980 / VIP B區 NT$4,980 / 2樓座席C區 NT$3,980 / 身心席NT$2,490

起售時間：2024/3/30（六）11：00

購票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台（全面開賣）

身障購買：Ticket Plus遠大售票網站EMAIL購票

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