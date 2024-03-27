《淚之女王》金秀賢一集入帳8億，片酬佔400億製作費三分之一！業界：他是物超所值的演員

金秀賢和金智媛攜手主演的《淚之女王》是目前最火爆的韓劇，作為超一線的金秀賢，他在這部劇中的片酬被挖，據說一集高達8億（韓幣，下同）。

有韓媒報導稱，金秀賢在《淚之女王》中一集的片酬已經漲至8億，2021年出演《某一天》時片酬已是同期最高，每集入帳5億，僅過去3年片酬以60%的增幅再漲。 多家電視劇製作公司的社長也證實了這一傳聞，透露：「據我們所知，金秀賢在《淚之女王》中的每集片酬為8億，如果是16集的話，他這部劇的總片酬為128億，佔據了約400億總製作費的三分之一。 」



除了《魷魚遊戲》這類NETFLIX作品，單集8億在韓國本土劇的片酬中已算是最高價，金秀賢與宋慧喬、全智賢、宋仲基等人算同檔演員，但片酬已然與他們拉開了距離。據悉，《魷魚遊戲2》中李政宰作為前篇遊戲參賽者中唯一的生存者，每集片酬在13-15億，因沒有他就沒有第2季故事的發生，再加上他本人的協商能力，NETFLIX十分願意支付給他高額片酬。

震驚於8億片酬的韓國記者聯繫了三位圈內人士，其中一人表示「不清楚」，另兩位回覆「差不多7、8億吧」、「我知道的是8億」。 記者提問「一名演員就給7、8億的話，還能剩下多少？」得到了「通過售賣NETFLIX播放權以及廣告植入（PPL）等都能賺回來」的答案。



2020年金秀賢退伍之後拍攝了《雖然是精神病但沒關係》，當時他的片酬為每集2億，該劇成功向NETFLIX賣出了播放權，加上各種廣告植入，大賺了一筆。

一位娛樂經紀公司內部人表示：「雖然他也有失敗作，不過《擁抱太陽的月亮》、《來自星星的你》、《製作人》、《淚之女王》等都很火爆，關於他的高片酬外界也有一些聲音，但他絕對是一位物超所值的演員。 」

對於8億天價片酬，《淚之女王》的製片公司Studio Dragon澄清：「報導的事情並非事實，和那個數相差甚遠。」不久之後，經紀公司透露金秀賢《淚之女王》的總片酬實為50億，每集在3億左右，並且是他自願降低片酬，一方面是考慮到和編劇朴智恩的曾合作過，另一方面則是考慮到了若片酬過高會導致總製作費上升。

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