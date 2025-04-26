新女團「VVS」團名連兩撞！VANNER粉絲VVS氣炸：知情還照用！

22日甫出道的女團「VVS」團名引起爭議，撞了2019年出道的前輩團VANNER粉絲名「VVS」，粉絲VVS正利用X（原Twitter）等管道嚴正抗議。

女團VVS（韓文븨븨에스）是娛樂公「MZMC」打造的第一組藝人，代表是曾和RIIZE、太妍、EXO等頂級K-POP藝人合作的美籍製作人布萊恩湯姆森（브라이언 톰슨이），因製作人為外籍而受到關注，但更受到討論的是「撞名」爭議。



「VVS」英語名和2019年出道的男團VANNER粉絲名「VVS」撞，甚至撞了2023年出道的男團「VVS」（韓文브이브이에스），三者全都是借用鑽石淨度等級中的VVS 級（極輕微瑕）取名。布萊恩湯姆森在女團VVS出道Showcase上，親自說明五年前就開始用VVS作為主題，有鑽石的意義也有versus的「對決」之意，並表示「在很多情況下VVS名字會重複，若出現混亂會再做討論」。



▼VANNER



▼男團VVS



布萊恩湯姆森的解釋讓VANNER粉絲更加無法接受，因為VANNER粉絲名訂為VVS是六年前2019年就訂好，在K-POP甚至整個韓國社會都如此重視前後輩秩序的情況下，MZMC還照用，而這也不是「不知情」就能開脫，畢竟搜尋就知情，去年VANNER《Show Champion》一支舞台還特別被冠上「배너(VANNER) & VVS」，字幕加上了VVS響亮的應援內容。



VANNER粉絲在X等社群發起hashtag「VVS_IS_VANNER_FANDOM」、「VVS는_배너의_소중한_팬덤」，一度衝上南韓流行趨勢，嚴正指責MZMC的行為。不少路人也批評MZMC「沒有商業道德」、「很無賴」，跟著抱屈。



다이아몬드 컨셉은 그렇다 쳐도 저쪽은 팬덤명 의미까지 겹치는데? 5년 전부터 준비하셨다는데 븐틴세는 10년 전에 샤다로 데뷔했고 저쪽은 6년 전에 팬덤명 발표함 제발 그룹명 팬덤명 짓기 전에써치 좀 하시길 이제 막 데뷔한 멤버들은 뭔 잘못이야#VVS는_배너의_소중한_팬덤 #VVS_IS_VANNER_FANDOM https://t.co/ooqC0KOb7C pic.twitter.com/708Op0AMBa — 209 (@codelle209) April 24, 2025

其實除了「VVS」出現撞名爭議外，知名公司STARSHIP娛樂旗下自己藝人間也鬧撞名，‎新女團KiiiKiii韓文「키키」撞了MONSTA X基現的暱稱「키키」（KiKi）‎；2022年出道的大型女團「tripleS」（트리플에스）撞了二代經典男團SS501的粉絲名「Triple S」（트리플에스），SS501甚至早用過Triple S當新隊名出道。這兩團KiiiKiii和tripleS都沒有因爭議改變團名。

去年出道即爆紅的ILLIT粉絲名一度取成LILLY（릴리）和前輩NMIXX 成員Lily（릴리）撞名，改了「LILLYs」又和BLACKPINK Lisa的粉絲名「LILIES」撞，最後取成「GLLIT」就不再有爭議。大勢男團TOMORROW X TOGETHER（TXT） 出道時也發生過，粉絲名訂為「Young One」，結果撞了少女時代Tiffany的粉絲名「YoungOnes」，後來訂為「MOA」。

順帶一提，稍早VANNER與原公司VT娛樂宣布結束合約，與合作管理之公司KLAP娛樂的合約同時也要於5月底結束。突如其來的消息讓粉絲非常錯愕，畢竟粉絲都知道VT娛樂規模非常小，僅一個代表和VANNER五人，後來爆紅才合作KLAP娛樂共同管理，VT娛樂與VANNER革命情感不普通，2023年5月KLAP娛樂宣布簽約時公布的也是三年約。部分粉絲不滿公司為何在MZMC有紛爭的情況下突然宣布終止合約。



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