PEAK TIME冠军男团-VANNER宣布5月10日来台开唱

这一韩流男团就是这么的独创！当别人追随的偶像称呼为「爱豆（IDOL）」时，而VVS（官粉名）所追随的偶像VANNER，则是被命名为「打工豆」，五位成员泰焕、GON、慧成、Ahxian（成国）与泳光，以超强实力，拿下韩国人气音乐赛制「PEAK TIME」节目总冠军

自去年7/15首次来台北参与「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T）」演出后，VANNER终於正式宣布将於5/10（五）将於新庄「Zepp New Taipei」举办「2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI」，VVS总算如愿以偿，能看到VANNER的首次专场了！

VANNER五位成员泰焕、GON、慧成、Ahxian（成国）与泳光在「PEAK TIME」初登场时，就是以边打工与边练舞的双向姿态实践梦想，团员彼此成为彼此的支柱，早上辛勤干活赚钱、晚上则齐聚为比赛练习，五位男孩一步一脚印成功站上舞台发光，VANNER其精神感动无数粉丝，把「团队一心」、「永不放弃」与「心存感激」当座右铭的VANNER，这次专场，得知特别规划了台北一站，VANNER相当兴奋，队长泰焕说：「还记得去年在台北与高雄两地演出，当时受到粉丝支持厚爱，到现在我们仍念念不忘，这次荣幸在台北举办专场，我与成员都十分期待，届时我们一定会带来最棒的舞台内容，敬请期待！」。而队长泰焕也代表VANNER宣布，成员Ahxian（成国）将於5/7入伍，不过他也强调VANNER一条心不变，而成员也说：「希望VVS能跟我们一起祝福Ahxian（成国）。」。

透过「PEAK TIME」，粉丝真正认识VANNER骨子里镶著天生艺人的命格，与藏在灵魂后面的坚毅筑梦信念，在拿下冠军肯定后，VANNER於2023年推出首张迷你专辑「VENI VIDI VICI」，与今年1月底推出第二张迷你专辑「CAPTURE THE FLAG」，工作邀约接踵而至，VANNER始终抱持初心全力以赴，而他们终於规划出时间，要好好展开亲谢粉丝的巡演，而其中一站便是台北，VANNER也邀请所有VVS前来齐聚，他们不但准备了丰富的歌单外，还要用最强的跳舞神技，让大家视觉、听觉都全面HIGH翻！更多「2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI」活动详情，请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询



节目名称：2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI

演出日期：2024年05月10日（五）

入场时间：18：30（依现场实际情况而定）

演出时间：19：30

演出地点：Zepp New Taipei

演出地址：新北市新庄区新北大道四段3号8楼

活动票价：VIP A区 NT$4,980 / VIP B区 NT$4,980 / 2楼座席C区 NT$3,980 / 身心席NT$2,490

起售时间：2024/3/30（六）11：00

购票方式：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台（全面开卖）

身障购买：Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

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