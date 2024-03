PEAK TIME冠军男团-VANNER宣布5月10日来台开唱

这一韩流男团就是这么的独创!当别人追随的偶像称呼为「爱豆(IDOL)」时,而VVS(官粉名)所追随的偶像VANNER,则是被命名为「打工豆」,五位成员泰焕、GON、慧成、Ahxian(成国)与泳光,以超强实力,拿下韩国人气音乐赛制「PEAK TIME」节目总冠军

自去年7/15首次来台北参与「PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI(VANNER x SEVENUS x M.O.N.T)」演出后,VANNER终於正式宣布将於5/10(五)将於新庄「Zepp New Taipei」举办「2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI」,VVS总算如愿以偿,能看到VANNER的首次专场了!

VANNER五位成员泰焕、GON、慧成、Ahxian(成国)与泳光在「PEAK TIME」初登场时,就是以边打工与边练舞的双向姿态实践梦想,团员彼此成为彼此的支柱,早上辛勤干活赚钱、晚上则齐聚为比赛练习,五位男孩一步一脚印成功站上舞台发光,VANNER其精神感动无数粉丝,把「团队一心」、「永不放弃」与「心存感激」当座右铭的VANNER,这次专场,得知特别规划了台北一站,VANNER相当兴奋,队长泰焕说:「还记得去年在台北与高雄两地演出,当时受到粉丝支持厚爱,到现在我们仍念念不忘,这次荣幸在台北举办专场,我与成员都十分期待,届时我们一定会带来最棒的舞台内容,敬请期待!」。而队长泰焕也代表VANNER宣布,成员Ahxian(成国)将於5/7入伍,不过他也强调VANNER一条心不变,而成员也说:「希望VVS能跟我们一起祝福Ahxian(成国)。」。

透过「PEAK TIME」,粉丝真正认识VANNER骨子里镶著天生艺人的命格,与藏在灵魂后面的坚毅筑梦信念,在拿下冠军肯定后,VANNER於2023年推出首张迷你专辑「VENI VIDI VICI」,与今年1月底推出第二张迷你专辑「CAPTURE THE FLAG」,工作邀约接踵而至,VANNER始终抱持初心全力以赴,而他们终於规划出时间,要好好展开亲谢粉丝的巡演,而其中一站便是台北,VANNER也邀请所有VVS前来齐聚,他们不但准备了丰富的歌单外,还要用最强的跳舞神技,让大家视觉、听觉都全面HIGH翻!更多「2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI」活动详情,请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团:https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG:https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询



节目名称:2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI

演出日期:2024年05月10日(五)

入场时间:18:30(依现场实际情况而定)

演出时间:19:30

演出地点:Zepp New Taipei

演出地址:新北市新庄区新北大道四段3号8楼

活动票价:VIP A区 NT$4,980 / VIP B区 NT$4,980 / 2楼座席C区 NT$3,980 / 身心席NT$2,490

起售时间:2024/3/30(六)11:00

购票方式:Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台(全面开卖)

身障购买:Ticket Plus远大售票网站EMAIL购票

购票网址:https://ticketplus.com.tw/ 网页建置中

ShowOffice官网会员募集好康大相送:

加入会员(填写表单)即送「2024 VANNER 1ST CONCERT 'THE FLAG : A TO V' IN TAIPEI」精美小卡,还有机会获得多项福利,详情请洽ShowOffice查询。

连结:https://reurl.cc/E4AE2m

主办单位:SHOW Office Entertainment.co.ltd(主办保留活动异动之权利)

资料提供:SHOW Office

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻