金在中5月18日台北開唱 大送福利慶祝出道20周年

對於所有喜歡K-pop元祖偶像金在中（Kim Jae Joong）的粉絲來說，這是一個令人興奮的消息！因為金在中正式宣佈將於5月18日來到台灣舉行「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei」演唱會，以跟粉絲們一同慶祝他出道20周年的重要日子。

而主辦單位萬星國際娛樂文化也為購票觀眾帶來擊掌問候、觀看彩排、簽名小卡、簽名海報、簽名拍立得、限定小卡，以及粉絲合照等豐富福利，希望大家能跟金在中一起度過一個難忘的晚上。

金在中自出道開始除了被稱為是童顏美男的外表，更擁有天籟美聲的歌藝，因此在本次演唱會中，他將會傾盡全力以精彩的歌聲，及精湛的舞蹈來回饋每一位觀眾。另外，金在中總把歌迷放在第一位的寵粉行為，也令到他贏得「在朋友」的稱號，很期待他這次來到台北會跟他的粉絲（BOSS BABIES）有什麼互動？而他除了會在今年發行出道20周年的正規音樂專輯外，早在今年初舉行的「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Seoul」首爾站演唱會，共2天的門票均已全部售罄，因而令本次台北站的演唱會更加吸引亞洲其他地方的歌迷來台一起共襄盛舉，喜愛金在中的歌迷千萬不要錯過。

另一方面，多才多藝的金在中今年亦宣佈重回大螢幕和電視台綜藝節目，最近他就宣佈擔任恐怖電影《神社》（暫定片名）的主角，飾演在不情願情況下接受神之呼喚而成為巫師的角色。恐怖電影最近在韓國非常流行，讓人期待時隔12年再登大螢幕演出的金在中會有什麼驚喜表現？而韓國KBS電視台亦宣佈，金在中已經參與綜藝節目《新品上市便利餐廳》的拍攝，這將是他闊別了無線台15年後參與的演出，意義重大。綜觀而言，金在中於他的出道20周年悉心安排了豐富的節目，送給支持他的每一位粉絲，每一個都不容錯過！

不論您是K-pop迷，還是金在中的BABIES，都十分歡迎跟他一起創造美好的回憶，歡度這個重要的日子，請好好把握「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei」演唱會在3月31日中午12:00於KKTIX公開售票的重要時刻。而主辦方也回應歌迷訴求，承諾將加派免費接駁車以供觀眾乘搭，又會加裝移動式空調以加強場館通風，並加設觀眾看台以改善觀看視線等。若想在第一時間知道相關資訊，請繼續留意萬星國際娛樂文化的FB和IG更新，以及消息公佈。

2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert in Taipei

演出日期：2024年5月18日(星期六)

演出時間：17:00

演出地點：新北市工商展覽中心

門票售價：新台幣TWD $5,600/$4,300/$3,300/$2,800（身障席）

粉絲福利：擊掌問候、觀看彩排、簽名小卡、簽名海報、簽名拍立得、限定小卡、粉絲合照

主辦單位：萬星國際娛樂文化

經紀公司：iNKODE



售票連結：

KKTIX https://kktix.com/

購票資訊：

3月31日（日）中午12:00起於公開發售

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