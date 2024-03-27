金在中5月18日台北開唱 大送福利慶祝出道20周年

對於所有喜歡K-pop元祖偶像金在中（Kim Jae Joong）的粉絲來說，這是一個令人興奮的消息！因為金在中正式宣佈將於5月18日來到台灣舉行「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
而主辦單位萬星國際娛樂文化也為購票觀眾帶來擊掌問候、觀看彩排、簽名小卡、簽名海報、簽名拍立得、限定小卡，以及粉絲合照等豐富福利，希望大家能跟金在中一起度過一個難忘的晚上。
金在中自出道開始除了被稱為是童顏美男的外表，更擁有天籟美聲的歌藝，因此在本次演唱會中，他將會傾盡全力以精彩的歌聲，及精湛的舞蹈來回饋每一位觀眾。另外，金在中總把歌迷放在第一位的寵粉行為，也令到他贏得「在朋友」的稱號，很期待他這次來到台北會跟他的粉絲（BOSS BABIES）有什麼互動？而他除了會在今年發行出道20周年的正規音樂專輯外，早在今年初舉行的「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
另一方面，多才多藝的金在中今年亦宣佈重回大螢幕和電視台綜藝節目，最近他就宣佈擔任恐怖電影《神社》（暫定片名）的主角，飾演在不情願情況下接受神之呼喚而成為巫師的角色。恐怖電影最近在韓國非常流行，讓人期待時隔12年再登大螢幕演出的金在中會有什麼驚喜表現？而韓國KBS電視台亦宣佈，金在中已經參與綜藝節目《新品上市便利餐廳》的拍攝，這將是他闊別了無線台15年後參與的演出，意義重大。綜觀而言，金在中於他的出道20周年悉心安排了豐富的節目，送給支持他的每一位粉絲，每一個都不容錯過！
不論您是K-pop迷，還是金在中的BABIES，都十分歡迎跟他一起創造美好的回憶，歡度這個重要的日子，請好好把握「2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
2024 KIM JAE JOONG special J-Party Fan concert
演出日期：2024年5月18日(星期六)
演出時間：17:00
演出地點：新北市工商展覽中心
門票售價：新台幣TWD $5,600/$4,300/$3,300/$2,800（身障席）
粉絲福利：擊掌問候、觀看彩排、簽名小卡、簽名海報、簽名拍立得、限定小卡、粉絲合照
主辦單位：萬星國際娛樂文化
經紀公司：iNKODE
售票連結：
KKTIX https://kktix.com/
購票資訊：
3月31日（日）中午12:00起於公開發售
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