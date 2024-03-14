【韓網熱帖】Wonder Girls惠林：「偶像戀愛？大大方方一起走就會被當做經紀人」

Wonder Girls成員惠林在YT「크만추」透露偶像戀愛秘笈。 惠林稱Wonder Girls最忙碌時也都有時間談戀愛，遇到丈夫是在父親的跆拳道聚會上，戀愛7年沒被發現是因為獨特的偽裝。

惠林：「我先生不是藝人，走在一起時會被當做經紀人，常有人走近他問：『可以請惠林簽名嗎？』如果躲躲藏藏反而會被懷疑，大大方方一起走就會被當做經紀人。 」



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韓國網友評論：

1. 惠林啊，抱歉，其實大家都知道...

2. 一般來說，粉絲們連職員都認識...

3. 粉絲只是假裝不知道，怎麼可能真不知道...

4. 當粉絲是刷瓜嗎kk

5. 只有妳不知道... ㅠㅠㅠ

6. 是的大家都知道，公開之後幾乎沒有粉絲感到驚訝kkkᅲᅲᅲ

7. 不過大家都希望她幸福，很開心看到她過得好

8. 他又不是普通人，是有名的跆拳道選手，怎可能不認識...

9. 無法接受的粉絲都脫粉了而已...

10. 先藝就是這樣退團的，粉絲怕指責惠林戀愛會導致這個團直接變不見，所以幫忙隱瞞了

11. 留言們令人哭笑不得

12. 她說的應該是非粉路人吧

13. 追星的話，從經紀人到室長、理事、代表全部都認得kkk

14. 粉絲不僅認得所有工作人員，就連經紀人辭職後去哪都知道

https://theqoo.net/hot/3139362869

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