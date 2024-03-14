「死鬼CP」竟還有售後！孔劉&李棟旭廣告花絮差點親到嘴，優雅宣佈：「我們結婚了」

還記得孔劉和李棟旭一起出席頒獎禮概念的廣告嗎？當時已在劇迷CP粉裡引起轟動，沒想到最新公開的花絮還能更甜XD

孔劉經紀公司SOOP Management今日公開廣告拍攝花絮，李棟旭也一同出鏡。 廣告裡兩人同時獲得大賞提名，孔劉設計了好幾種方式來表現期待竊喜的心情，一下摸李棟旭臉頰、一下雙手抱著李棟旭的頭：「大獎？我們？怎麼辦？」李棟旭不斷掙脫：「幹嘛這樣！好了啦！」



孔劉對鏡頭耍帥，假裝謙讓地說大賞當然是頒給李棟旭，下一秒李棟旭強勢搶鏡、整個人快要撲到孔劉身上，坐回去前還幫孔劉整理衣服、表現慾極強，讓孔劉大喊「我輸了」XD



拍攝一起發表獲獎感言的戲份時，因為mic只有一個，導演喊cut後孔劉：「哦嗚差點親到了。 」也許是覺得兩人都打扮很正式，還開玩笑說：「我們今天結婚了！」



孔劉和李棟旭2016年合作連續劇《鬼怪》，因飾演死神和鬼怪而獲得「死鬼CP」愛稱。 兩位演員現實中也成為至親好友，8年來持續提供「CP售後」，令粉絲無比滿足。 上次一起拍廣告時還順手拍了拍立得，貼在各自家裡的冰箱上：



▽這隻廣告已在YouTube積累超過千萬觀看次數，看來全世界的粉絲都深深愛著死鬼CP啊！



▽花絮甜過正片：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞