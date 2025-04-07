T-ARA孝敏結婚♥ 二代女團成員齊聚，寶藍也來了！婚紗超特別全韓僅兩件！

T-ARA成員孝敏，昨（6）日迎來人生大事和從事金融業的圈外男友舉行婚禮，眾多圈內好友都到場祝福。

孝敏的婚禮，由曹世鎬擔任主持人，Gummy與任時完獻唱祝歌。孝敏T-ARA隊友居麗、恩靜與芝妍到齊，前隊友寶藍都來了！寶藍雖然2017年約滿便退團，但和隊友們仍保持聯絡，2021年還曾慶祝T-ARA成軍12週年。活動時間曾重疊的女團成員，Jewelry金藝元、SISTAR寶拉、Secret全烋星、Rainbow高佑麗、少女時代俞利（Yuri）、After School李周妍都來了！可以說二代團另類合體啊！還有洪錫天、Simon D，車正元、前公司（MBK娛樂）後輩DIA白豫彬、風子、俞世潤、高素榮、高媛熙、振永、李棟旭……等等。

寶藍Twitter發了兩張孝敏與新郎的畫面，寫下：「今天多麼耀眼的我們孝敏……童話般場面的婚禮♥ 孝敏啊，再一次真心恭喜你結婚。」



오늘 너무나도 환하게 빛이났던 울 효민이..

동화속의 한장면 같았던 결혼식

효민아 다시한번

결혼 진심으로 축하해 pic.twitter.com/90bewWvqq8 — Jeon Bo Ram (@BoRam_0322) April 6, 2025

Rainbow高佑麗IG則曬自己和賓客們與孝敏的合照說：「孝敏的婚禮♥ 非常美麗愉快的婚禮>_< 就像戲劇一般漂亮又帥氣，還有養眼養耳的祝歌！充滿誠意的完美典禮。還有開心見到的面孔們，好久不見了怎麼一點都沒有變化呢，托了一直過得很好的孝敏的福呢，真是所有人都幸福的一天。非常非常恭喜。」（首圖左起Jewelry金藝元、SISTAR寶拉、孝敏、Secret全烋星與Rainbow高佑麗，第二張圖還有任時完、洪錫天、Simon D）



少女時代俞利限時動態錄下Gummy的祝歌和孝敏進場模樣寫「最完美的新郎新娘和最完美的祝歌」、「只走花路吧孝敏啊，恭喜你，太美了」。俞利的一句「只走花路吧」讓人驚覺舞台邊布滿花朵的寓意，不止美麗還有祝福。



高素榮除了喊孝敏漂亮外也說了「只走花路吧」，風子祝福孝敏要幸福，After School李周妍：「孝敏啊恭喜，多漂亮的新娘。」DIA白豫彬寫：「非常非常漂亮的新娘，歐膩要長長久久幸福。」金藝元：「多漂亮的孝敏……要幸福地生活下去！」全烋星：「多麼漂亮的孝敏，非常恭喜結婚！」



除了布滿花朵的場地吸睛之外，絕對還有孝敏特別的婚紗款式！孝敏的婚紗裙襬有一半像是「巨大花瓣」的特殊設計，據韓媒報導該婚紗是2025 S/S Sara Mrad高級婚紗，全韓國僅兩件！搞笑的是，俞世潤竟聯想小吃「龍捲風洋芋片」（又稱「旋轉薯塔」、「旋風薯塔」）XD。‎Theqoo有網友討論起孝敏的婚紗，有人表示特別又漂亮、和背景很相襯，也有人說像是海螺或蕈菇，不過亦有人說「很難懂但孝敏消化地很好」。



▼俞世潤說婚紗很漂亮，卻貼出和薯塔對比照XD



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