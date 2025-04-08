《協商的技術》赴濟州島取景，找「本地人」少女時代俞利特別演出！收視再飆高8.1%！（EP.7-8）

《協商的技術》7、8集除了劇情之外，最大亮點應是特別演出的權俞利（Yuri，少女時代成員）和濟州島「Dado渡假村」了。第8集更再次打破開播以來收視率，達到8.1%！週週都突破！

（以下提及劇情）

關於7、8集情節，M&A組為了解決宋在植會長（成東鎰 飾）個人為了買坐渡假村而拿股票貸款一事，決定遊說各方買賣度假村。隨著劇情發展會明白渡假村是會長買給女兒宋志奧（權俞利 飾）的，宋志奧不願賣，會長便不會同意出售。



M&A組親自來到濟州島視察Dado渡假村，先是意外和宋志奧有了交流，善於觀察細節的尹洙諾很快便發現會長買下渡假村的理由以及宋志奧不願出售的理由。宋志奧生病了，癌症復發的她不願再開刀，只想在Dado享受她最後的時光。M&A組看穿她的脆弱後，宋志奧答應出售Dado，也親自向父親打電話。



第8集又展現了《協商的技術》一貫的「感人收尾」，宋志奧和會長父女通話的場面讓觀眾備受感動，有人說「『謝謝』可能也是我最想從孩子口中聽到的話」。M&A組在買賣合約上亦針對宋志奧的需求考慮完備，也遵守了他們最基本的處事原則與風格。

劇中出現的濟州Dado渡假村實際上存在，正取景濟州島的「波多酒店」(Podo Hotel)，而俞利或許也可以說是「就地選用」，俞利去年8月便在個人YouTube頻道透露在濟州島渡假，並且想搬到濟州生活、已在找房子，12月就在《藉口Go》透露已搬到濟州生活了，只有工作才會回到首爾，3月在宋恩伊YouTube聊過濟州生活。她這幾個月來IG曬的都是在濟州的生活照，看起來非常享受。



劇中她扮演外表過度開朗的宋志奧，有網友批評她的演技還是很差、看起來很尷尬，但也有人替她解釋她演的就是裝作開朗的角色，給人尷尬反而代表演得很好。而和成東鎰通話的情節，兩人熱淚盈眶，便比較少人批評俞利的演技了，大多表示受到感染跟著哭了。

▼相關片段及韓國網友留言評論



戲份都播出後，俞利在IG發了當時拍下的多張照片說：「謝謝《協商的技術》讓我特別演出，宋志奧幸福吧！Dado渡假村再見。」拍戲當下似乎也很享受。



《協商的技術》接下來情節，接續第8集最後一幕，宋在植要拔擢尹洙諾當高層，第9集預告尹洙諾確實加深了宋在植對自己的認可，宋在植又丟出要他幫忙賣掉高爾夫場的題目。9、10集已播出，全集內容香港觀眾都可至黃Viu煲劇平台收看。

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