原来她们是表姐妹！TRI.BE宋善超像少女时代俞利受热议，俞利还有另个表妹在Teddy旗下呢！

「K-POP名曲制造机」新沙洞老虎制作的女团TRI.BE上月底回归，本月几张对长宋善（Songsun）的《Music Bank》（音乐银行）上班路照片广受议论，因为太像少女时代俞利（Yuri）。
知名论坛theqoo出现一篇文〈说是少女时代俞利的表妹TRI.BE宋善〉，原PO相当惊讶表姐妹还能如此相像，并附上几张宋善《Music Bank》上班路照片，底下400多则留言，不少人啧啧称奇。
其实，宋善在出道时就没有隐藏是俞利表妹的身分（编按：宋善姓金，俞利姓权），表示和表姐俞利常常联络，还曾公开跳少女时代〈再次重逢的世界〉与〈FOREVER 1〉，一直把少女时代当作模范。
2022年这对表姐妹终於公开同框，俞利在IG分享合照还写下：「亲爱的宋善，请大家多多支持我引以为傲的妹妹♥」2023年宋善也曾在和粉丝交流的软体Bubble（泡泡）上，透露自己收到了俞利送来的应援鲜花。
220201 소녀시대 유리 님 IG STORY#송선 #SONGSUN pic.twitter.com/btbrXyQfyo— 파일 (@sg_4q2) February 1, 2022
230215 Songsun— (@QueenJinha) February 15, 2023
“Yuri unnie (SNSD) gave me a bouquet of flowers to celebrate our comeback, and it was the size of my body!!!!”#트라이비 #TRI_BE#송선 #SongSun pic.twitter.com/GEX1ScukNy
另外，俞利还有另一个明星表妹VVN（Vivian Cha，本名车贤贞），是模特儿也是音乐人，目前在知名音乐制作人Teddy创办的THEBLACKLABEL旗下，曾参与BIGBANG〈Still Life〉作曲、BLACKPINK〈Ready For Love〉与〈Yeah Yeah Yeah〉作词作曲，Jisoo〈Flower〉作词作曲、太阳〈Nightfall〉作词编曲……2013年VVN就因客串Mikey〈Loving you〉MV小有名气，和俞利多次共同拍摄画报。
[sublimeartist] #비비안#유리— Sone Subs (@sonesubs) October 3, 2015
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160322 유리 & 비비안 InStyle 4월호 이미지 (1) #유리 #YURI #인스타일 #InStyle #소녀시대 #SNSD #GirlsGeneration pic.twitter.com/NStXCC302y— N년전 오늘의 소시 (@n_snsd_ot8) March 22, 2021
虽然VVN和俞利外貌就没那么相似了，不过仍有网友认为俞利家族的母系基因非常强大，把俞利、VVN与宋善一同作比较。底下留言「妹妹们都长得很像俞利」、「天啊，从宋善身上真的能看见俞利」、「是受到祝福的基因啊」、「不是，遗传基因怎么回事都很漂亮」、「三人长得很像」、「美人家庭」、「血缘骗不了人」……等等。
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