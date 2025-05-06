《廚師的迫降：客家廚房》第二季將來臨！原班人馬加新成員，網猜少女時代孝淵助陣！

台灣客家電視台與韓國製作公司3Y CORPORATION合作之節目《廚師的迫降：客家廚房》，今（6）日預告第二季會有新成員加入！

今年2月完結的實鏡節目《廚師的迫降：客家廚房》，是由Super Junior隊長利特領軍開設客家餐廳，集結韓國名廚李元日、台灣名演員温昇豪、台灣退役桌球國手江宏傑、韓籍在台YouTuber「韓國女生Judy」（酒帝），以及台籍韓團女愛豆tripleS Nien（許念慈），把客家廚房從苗栗客家庄開到韓國去。9集播出以來受到相當多好評，末集利特與李元日、Nien就已約定好第二季還要同行，雖尚未知「迫降」的新地點。



《廚師的迫降：客家廚房》昨（5）日便宣布第二季「Coming Soon」，今日再透露班底擴增，原班人馬外再加兩人！從文字提示加上剪影看起來是多了兩名女班底，「超級男團隊長」應指利特，「拜託冰箱名廚」則是李元日，那麼新加入的就是「女團教科書舞擔」與「黑白大廚新星」，前者很快有網友猜測是少女時代孝淵或俞利（Yuri），也有人笑說稱號聽起來像SHINee Key或利特Super Junior隊友希澈，因為兩人在各大綜藝上什麼女團舞都難不倒！



▼孝淵



▼俞利



▼Key



▼希澈



「黑白大廚新星」若照剪影是女主廚，那麼相當有可能是「港點女王」鄭智善。鄭智善師從中華料理名廚李連福，師徒倆可說和台灣很有淵源。李連福本身有過中華民國國籍也當過中華民國駐韓大使館主廚，他和鄭智善相當喜愛來台灣享用料理，師徒曾一同來過。鄭智善今年甚至在台灣簽了經紀人，剪影左三頗有她的影子，且鄭智善之前來台灣也認識了班底Judy。

不過，也有人猜「黑白大廚新星」是「生意天才趙老闆」趙瑞亨，剪影右三，左三推測是孝淵。各種猜測組合你們覺得呢？正式消息還是得等《廚師的迫降：客家廚房》宣布。



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