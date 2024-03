孔曉振媽媽剛開始聽到「女婿比女兒小10歲」的反應？對孔曉振說：「妳瘋了嗎？」現在則表示非常滿意！

13日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》中,演員孔曉振的媽媽、經營20年《愛心餐車》(慈善團體)的金玉蘭理事長作為嘉賓出演。

當天,金玉蘭理事長表示:「20年間在《愛心餐車》上參加志工服務,剛開始曉振也不知道,後來每當人手不足的時候,就會問她『媽媽要去供餐,要不要一起去?』所以才開始帶著她,曉振大概也是從10年前開始一起參與。」節目中,金理事長還提到孔曉振小時候就對時尚很感興趣,還很固執。



之後,曹世鎬也問她第一次聽到女兒提到男朋友時,反應是如何?金理事長回答:「我剛開始我不知道...(孔曉振)說有一個交往的男朋友時,我說『是嗎?談戀愛好啊!』,她說但是年齡差有點...我就說『哎~差個3、4歲沒關係』,她說再多一點,我就說『差5、6歲也沒關係』,她說還要再多一點,我就說『妳瘋了嗎?』。」讓所有人都笑出來 XD



金理事長表示現在感覺很好,如果當時反對的話,真的就出大事了,還稱讚 Kevin Oh:「現在女婿越來越穩重了,非常體貼、非常可愛。」還對正在服兵役的 Kevin Oh 說:「他本來就很怕冷還在最前線,所以很擔心,但看到他好好地在訓練,我覺得很棒。希望不要受傷好好結束,等你回來後會給你煮好吃的。」



孔曉振在2022年10月在美國紐約與比自己小10歲的歌手 Kevin Oh 舉行婚禮。據悉,擁有韓國和美國多重國籍的 Kevin Oh 去年12月以陸軍現役身份自願入伍,孔曉振之前上節目還曾透露, Kevin Oh 提前寫好數封Email,預約每天早上10點傳給她,讓她驚喜又感動。



