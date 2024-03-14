孔曉振媽媽剛開始聽到「女婿比女兒小10歲」的反應？對孔曉振說：「妳瘋了嗎？」現在則表示非常滿意！

13日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，演員孔曉振的媽媽、經營20年《愛心餐車》（慈善團體）的金玉蘭理事長作為嘉賓出演。

當天，金玉蘭理事長表示：「20年間在《愛心餐車》上參加志工服務，剛開始曉振也不知道，後來每當人手不足的時候，就會問她『媽媽要去供餐，要不要一起去？』所以才開始帶著她，曉振大概也是從10年前開始一起參與。」節目中，金理事長還提到孔曉振小時候就對時尚很感興趣，還很固執。



之後，曹世鎬也問她第一次聽到女兒提到男朋友時，反應是如何？金理事長回答：「我剛開始我不知道...（孔曉振）說有一個交往的男朋友時，我說『是嗎？談戀愛好啊！』，她說但是年齡差有點...我就說『哎～差個3、4歲沒關係』，她說再多一點，我就說『差5、6歲也沒關係』，她說還要再多一點，我就說『妳瘋了嗎？』。」讓所有人都笑出來 XD



金理事長表示現在感覺很好，如果當時反對的話，真的就出大事了，還稱讚 Kevin Oh：「現在女婿越來越穩重了，非常體貼、非常可愛。」還對正在服兵役的 Kevin Oh 說：「他本來就很怕冷還在最前線，所以很擔心，但看到他好好地在訓練，我覺得很棒。希望不要受傷好好結束，等你回來後會給你煮好吃的。」



孔曉振在2022年10月在美國紐約與比自己小10歲的歌手 Kevin Oh 舉行婚禮。據悉，擁有韓國和美國多重國籍的 Kevin Oh 去年12月以陸軍現役身份自願入伍，孔曉振之前上節目還曾透露， Kevin Oh 提前寫好數封Email，預約每天早上10點傳給她，讓她驚喜又感動。



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