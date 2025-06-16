FIFTY FIFTY成員Chanelle Moon模仿男偶像跳舞爆紅！「眨眼、皺眉、舔嘴唇」抓住精髓，網大呼帥氣

女團FIFTY FIFTY迷你三輯主打歌《Pookie》本是甜美可愛的曲風，沒想到被成員Chanelle Moon用男偶像的跳舞風格進行改編，表情動作完全抓住精髓、又搞笑又帥氣，意外引發討論XD

FIFTY FIFTY今年4月底發行迷你三輯《Day & Night》，主打歌《Pookie》一公開就獲得好評，旋律輕鬆悅耳，延續了之前爆火全球單曲《Cupid》的好感度。



副歌部份的「釣魚舞」也十分可愛俏皮，原版是這樣：



Chanelle Moon示範了如果是男偶像會如何跳這支舞，不僅動作變得有力和內斂，表情更帶上充滿自信的笑容，還不時眨眼皺眉和扭頭，仿彿在說「看我不迷死你」XD



Chanelle Moon在出演打歌節目《Show Champion》時透露男偶像版的精髓，即是要沉醉在自己的帥氣之中：



아니 유튜브에 피프티피프티 문샤넬 소녀의

Pookie 남돌버전 << 이라는 영상이 떴는데

남돌 특유 제스처랑 시선처리 너무 잘살려서

지금 개큰좋느를 느낌…



지금미소녀의얼굴로왕자님이시잖아 pic.twitter.com/VZaiCEsLq3 — 롤로 (@pololo0519) June 12, 2025

最後那個射擊的動作真的男偶像味十足XD



身為韓美混血兒的Chanelle Moon有著洋娃娃般的可愛面容，雖然隊內擔當是主唱和Rapper，但跳舞實力也不容小氣，尤其跳男團舞時有種不一樣的帥氣。 上週在《認識的哥哥》跳了TWS的《初次見面沒有按計劃進行》和RIIZE《Get a Guitar》，跟TWS合作的challenge也讓人眼前一亮：



很多網友對Chanelle Moon的搞笑天賦與歌舞實力感到驚喜，期待她詮釋更多帥氣的曲風：「模仿到精髓」「好帥氣，被迷倒了」「這是吞了多少個男團？ kkk」「拜託女團也走這樣的路線吧」。







아니 그니까 03년생 문샤넬양이 이런 비주얼로

단순 비주얼멤이 아니라 메인보컬인데 춤도 잘추고

랩도 잘하고 학력은 연세대이며 무려 축구 선출인

웃수저 왕자님이시라고? 믿을수X pic.twitter.com/9pBgTM5yHu — 롤로 (@pololo0519) June 16, 2025

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