FIFTY FIFTY成員Chanelle Moon模仿男偶像跳舞爆紅！「眨眼、皺眉、舔嘴唇」抓住精髓，網大呼帥氣

女團FIFTY FIFTY迷你三輯主打歌《Pookie》本是甜美可愛的曲風,沒想到被成員Chanelle Moon用男偶像的跳舞風格進行改編,表情動作完全抓住精髓、又搞笑又帥氣,意外引發討論XD

FIFTY FIFTY今年4月底發行迷你三輯《Day & Night》,主打歌《Pookie》一公開就獲得好評,旋律輕鬆悅耳,延續了之前爆火全球單曲《Cupid》的好感度。



副歌部份的「釣魚舞」也十分可愛俏皮,原版是這樣:



Chanelle Moon示範了如果是男偶像會如何跳這支舞,不僅動作變得有力和內斂,表情更帶上充滿自信的笑容,還不時眨眼皺眉和扭頭,仿彿在說「看我不迷死你」XD



Chanelle Moon在出演打歌節目《Show Champion》時透露男偶像版的精髓,即是要沉醉在自己的帥氣之中:



最後那個射擊的動作真的男偶像味十足XD



