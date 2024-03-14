看金南珠飆哭戲太過癮！Disney+《美好世界》復仇再反轉　他討論度竟比車銀優高？

由Disney+獨家跟播的韓劇強檔一波接一波，集結車銀優、安普賢、李宰旭等男神齊聚，可說是讓劇迷們直呼太幸福！而其中討論度最高的作品之一，莫過於由車銀優與百想視后金南珠主演的《美好世界》，從剛官宣就以「格差戀」掀起熱烈討論，在經過最新幾集播出後，也讓人越來越好奇這兩位演員會以何種形式互相牽絆呢？

金南珠每一幕哭戲都是經典

在《美好世界》中，金南珠飾演一位經歷過喪子之痛的人氣作家殷秀賢，她為了復仇親自處決了加害者。但卻也讓自己掉入無盡深淵。在出獄之後她要面對的不僅是外界的指點，甚至連最深愛自己的先生姜秀浩（金剛于飾演）也悄悄背叛。

不管是得知孩子意外離世的痛哭，還是站在墓碑前的低語啜泣，又或是與母親之間的吿解之淚、得知先生外遇的憤怒悲咽，金南珠巧妙消化了各式哭戲的細膩感，也讓人再次見證到百想視后的真正實力。



車銀優演技身材大爆發

不同於過去總是以花美男角色出演，車銀優在《美好世界》飾演一位無依無靠的孤兒「權善律」，沒有家人的他一直以來都相當獨立，憂鬱又潦草的風格在他身上反而更加有魅力。加上他的工作是需要靠勞力出演，因此強壯的身材與結實手臂也是他煞費苦心的成果。《美好世界》裡「充滿男人味的車銀優」很快就在韓網上掀起熱烈討論，另外也有網友坦言他的外貌應該是「體驗平民生活的王子」才對！

而他另一項獲得讚賞的絕對是大躍進的演技。在第三集中權善律面對殷秀賢的到訪，並得知當初害死自己家人的兇手直到死前都對自己抱著歉意。他氣得漲紅了臉告訴殷秀賢「原本到我死之前，都不想知道那個人是誰，你知道你現在對我做了什麼嗎？」足足2分多鐘的畫面幾乎都是車銀優特寫鏡頭，他完美詮釋了內心的酸楚與委屈，緊緊牽動劇迷的心。當臉蛋天才要轉型成演技匠人時，誰都攔不住！



金剛于也要爭外貌理想型！

在前幾集中，主要推動劇情幾乎都圍繞著人氣作家殷秀賢在出獄之後的生活，也因此先生姜秀浩（金剛于飾演）戲份相當吃重。金剛于主演作品相當多，像是《孔雀都市》、《99億的女人》等等，而這次在《美好世界》中有不少劇迷大讚他在這部戲帥度提高很多，而且是越看越帥的耐看型。在劇情前半段他為了替太太殷秀賢找真相，不眠不休的癡情男主播設定讓人直呼戀愛了。而他跟車銀優兩人都擁有180公分挺拔身材，討論度已經不亞於車銀優了！



誰是寄照片的人？

在第四集中，殷秀賢收到了不明人士給的照片，內容竟是自己先生外遇的鐵證。且這位不明人士似乎對殷秀賢是進行通盤的調查，除了把照片寄給殷秀賢之外，連殷秀賢的媽媽也都收到女婿偷吃的證據。目前網友猜測可能是車禍兇手的兒子的復仇計畫，也讓殷秀賢開始一步步走進無法回頭的深淵中。



究竟寄照片的人是誰？另外殷秀賢也想知道姜秀浩外遇對象，是否真的是形同姐妹的韓宥利（林世美飾演）？一切都請繼續鎖定Disney+獨家跟播的《美好世界》。

Disney+獨家跟播《美好世界》全劇共14集，更新時間每週五、六晚間10:30上架新1集！

●《美好世界》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-474cf854-e49a-4576-aeb2-c747e15f0699

●臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞